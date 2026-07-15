¿Qué equipos han sido bicampeones del mundo? Selecciones con dos títulos consecutivos del Mundial

La Copa del Mundo es uno de los torneos más grandes de futbol a nivel mundial que desde su primera edición en 1930 en Uruguay, se celebra cada cuatro años y que ha incrementado el número de las selecciones participantes con el paso de las ediciones.

Desde la edición de 1998 en Francia, hasta Qatar 2022, fueron congregados 32 equipos para celebrar este evento mundialista.

Para esta edición en 2026, la cual se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, las selecciones reunidas fueron 48, lo que representa un aumento de 16 equipos respecto a los torneos anteriores.

¿Cuáles fueron las selecciones que han mantenido el título de bicampeón del mundo?

Por lo que cada cuatro años esta Copa del Mundo suma más episodios memorables y sedes que han dejado una huella en cada uno de los aficionados. Aunque levantar el trofeo es una hazaña reservada para algunos pocos, existen selecciones que han logrado defender el campeonato dos veces consecutivas.

Durante una de las épocas que marcó la depresión económica mundial y el fascismo en Europa, se llevó a cabo la segunda edición mundialista en 1934, en donde los italianos fueron los anfitriones.

En una época en donde los Mundiales daban inicio en los octavos de final, Italia arrasó contra sus contrincantes, Estados Unidos, España y Austria. En este encuentro el país anfitrión logró su victoria en contra de Checoslovaquia con un 2-1 para consagrarse como campeón, por primera vez en la historia de ese país.

Cuatro años después Italia se mantiene como bicampeón de la Copa del Mundo

Cuatro años después la selección italiana quedaría como campeona por segunda ocasión consecutiva al ganarle 4-1 a Hungría.

Brasil sorprende a los aficionados del futbol y se lleva a casa el título mundialista de 1958

Para 1958 la selección de Brasil demostró en la cancha de que estaban hechos, gracias al imponente juego del joven Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. Los verdeamarela lograron consolidarse como los mejores del torneo al derrotar a Suecia 5-2 ante los ojos de millones de espectadores alrededor del mundo.

En el Mundial de Chile 1962, la selección de futbol de Brasil se corona como bicampeón del mundo

La segunda victoria para Brasil se logró en 1962, en Chile, en donde venció a Checoslovaquia 5-2 gracias al excelente trabajo del equipo y de Manuel Francisco dos Santos, conocido como Garrincha, conservando por segunda edición consecutiva su título de campeones del mundo.