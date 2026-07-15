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¡Listos para el debut! Las nuevas playeras de la Liga MX para el Apertura 2026 que ya dividen opiniones

Así son los nuevos jerseys de Pumas, Cruz Azul y América para el Apertura 2026 de la Liga MX

Por Esteban Emiliano Pérez Navarro
Jerseys de Pumas
Jerseys de Pumas Así son los nuevos jerseys de Pumas, Cruz Azul y América para el Apertura 2026 de la Liga MX (X: @PUMAmexico)

Con el silbatazo inicial del torneo Apertura 2026, los clubes de la Liga MX han comenzado a desvelar de manera oficial los nuevos jerseys que vestirán durante el año futbolístico. Las marcas nacionales han apostado por el rescate de elementos históricos de cada club y propuestas que ya llaman la atención de los aficionados.

Un nuevo estilo para las camisetas de la Liga MX

Como ya es una bonita costumbre deportiva en el país al inicio de cada temporada, los clubes presentaron sus nuevos estilos de indumentarias deportivas. Entre ellas, destacan:

Pumas

Fieles a su mística, los Pumas de la UNAM lucirán un diseño imponente donde el gigantesco escudo del puma dorado abarca toda la parte frontal del jersey. Con detalles en azul y un cuello tipo polo, esta indumentaria rinde homenaje a los uniformes más emblemáticos de la década de los 90.

Cruz Azul

La nueva playera de Cruz Azul se presenta con un diseño sobrio donde destaca el tradicional color azul celeste como base. El detalle elegante viene en la zona del cuello y las mangas con franjas en azul marino, blanco y rojo.

América

Para este torneo Apertura 2026, las Águilas del América y Adidas sorprenden con una indumentaria elegante. La nueva playera recupera el característico tono amarillo clásico de la institución, manteniendo vivos los detalles en azul marino y rojo en el cuello y los costados, logrando un equilibrio perfecto entre lo retro y lo moderno.

Las indumentarias de otros equipos para esta temporada

El torneo de la Liga MX arranca este jueves 16 de julio de 2026, y el resto de los 18 equipos de la primera división no se han quedado atrás con sus propuestas de diseño. Entre las más comentadas por la afición se encuentran:

Atlante

Atlas

León

Santos Laguna

Rayados

Sin lugar a dudas, los diseños son bastante atractivos para la Liga MX de este año.

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