Necaxa vs Atlante: así fue el primer gran clásico de la Liga MX que arrancará el Apertura 2026

Atlante vs Necaxa Regresa la rivalidad histórica a la primera división. (cuartoscuro)

Necaxa enfrentará al Atlante en el torneo de Apertura 2026. Los dos equipos tienen una rivalidad histórica.

¿Cómo inició rivalidad entre Necaxa y Atlante?

La rivalidad inició mucho antes de otras rivalidades que hoy en día han ganado más atención mediática. Prácticamente, surgió con el ascenso del futbol mexicano, antes incluso de que existiera la liga mexicana.

El primer encuentro entre los dos grandes fue el 2 de octubre de 1927, dentro del Campeonato de Primera Fuerza. Tal vez como presagio de la riña que mantendrían, el partido terminó empatado 2-2. Desde los años treinta hasta la profesionalización del deporte a mitad del siglo, continuaron siendo la rivalidad más esperada de todo el deporte.

Desde entonces se han dado cita en casi 100 ocasiones. Tanto el Atlante como el Necaxa han ganado la misma cifra de partidos, 36, y han empatado 30 partidos. También cuentan con la misma cantidad de títulos en la liga, con tres cada uno.

A pesar de que ambos equipos tienen sus orígenes y la mayor parte de su trayectoria en la Ciudad de México, hoy en día el Necaxa representa a Aguascalientes y Atlante a Cancún, desde 2003 y 2004 respectivamente.

En 2011 el Atlante bajó de división, por lo que la rivalidad cesó de existir por una década y media. Sin embargo, regresará para el torneo de Apertura 2026 con el primer partido de la temporada, el cual está agendado para el jueves 16 de julio.