Soren Waerenskjold gana la etapa 11 del Tour, la más rápida de la historia

Tour de Francia, etapa 11. Soren Waerenskjold apenas se creía el triunfo ante los grandes favoritos del sprint.. (EFE)

El noruego Soren Waerenskjold se llevó la victoria en la etapa 11 del Tour de Francia y lo hizo en 3:10’06” tras 161,3 kilómetros con salida en Vichy y meta en Nevers. Fue la etapa más rápida en la historia de la Grande Boucle, se corrió a una media de 50,91 kilómetros por hora.

El liderato sigue en poder del esloveno Tadej Pogacar y el mexicano Isaac del Toro que cruzó la meta en el sitio 48 se mantuvo séptimo en la clasificación general a 5’08” del líder.

Nuevo capítulo en la historia del Tour

La etapa del miércoles 15 de julio fue la más rápida en la historia Tour, superó a la etapa 4 de la edición de 1999, con 194,5 kilómetros entre Laval y Blois, que se cubrió 3:51’45”, a una media de 50,36 kilómetros por hora. Esa vez triunfó el italiano Mario Cipollini.

Waerenskjold de 26 años, apenas se creía el triunfo ante los grandes favoritos del sprint, pero se trata de un gran velocista que ya acarició el triunfo en Burdeos con el segundo lugar. Con un ataque de lejos, superó al neerlandés Olav Koiij (Decathlon) y al belga Jasper Philipsen (Alpecin).

“Ha sido la victoria más grande de mi carrera. Hay días que siento que puedo ganar a los mejores, y otros me parece imposible, pero hoy me sentí bien, lo intenté y ahora soy feliz”, dijo el noruego.

El líder Tadej Pogacar señaló que le encanta cuando se rueda rápido y dijo que fue genial participar en la etapa más veloz de la historia del Tour.

“En el Tour todos los días puedes perder y hoy es un buen ejemplo de ello. Había un bidón en la carretera y he estado a punto de irme a tierra. Si me caigo, íbamos a 55 por hora, el Tour se habría acabado para mí”, dijo el portador del maillot amarillo y quien saca 3’36” de ventaja sobre Jonas Vingegaard.

“Hasta ahora no he tenido ningún contratiempo, no solo en mi forma física, también en lo que sucede fuera del ciclismo, en la manera en la que me siento, en el sueño... Todo va bien en este Tour. Las sensaciones son excelentes”, dijo.

El maillot amarillo se mostró encantado de la forma en la que se está desarrollando el Tour, que ha superado ya el ecuador del recorrido y le mantiene con una ventaja de 3′36′' con respecto al danés Jonas Vingegaard.

Este jueves se corre la etapa 12 entre el circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, de 179,1 km. El trayecto tiene 3 cotas de cuarta categoría.

Clasificación general del Tour De Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 39:25′08″

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +03′36″

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +04′06″

4. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +04′22″

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +04′35″

6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +04′44″

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +5′08″

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +05′45″

9. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +06′34″

10. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +11′49″