Omar Morales, a un golpe del líder en el Ottawa Open

La tercera ronda del Ottawa Open del PGA Tour Américas bajó al mexicano Omar Morales del liderato a un empate al segundo sitio, luego de ronda de 69 golpes y un acumulado de -16 impactos en The Marshes Golf Club de la capital canadiense.
El golfista poblano que jugará el domingo sin la presión de ser el líder se localiza a un sólo golpe de distancia del estadounidense Thomas Ponder, que con su ronda de 65 del sábado y suma de -17 golpes, logró ascender cuatro puestos para plantarse en la cima en solitario.
A Morales de 23 años le acompañan en el segundo sitio el argentino Mateo Fernández de Oliveira, que firmó la ronda más baja de la jornada (64) y el costarricense Luis Gagne (66) para ser los latinos que están en la contienda por el título del torneo canadiense.
Ponder es líder en puntos del PGA Tour Latinoamérica y está en la cima por segunda semana consecutiva tras ganar el Explore NB Open. Como principales rivales en la ronda del domingo tendrá a Omar Morales, Mateo Fernández y Luis Gagne.
Danny Fisher, quien empató al mexicano en la punta el viernes por la tarde firmó ronda de 70 golpes y ahora empata al quinto sitio con suma de -15 impactos.
En su tercer recorrido Omar Morales embocó seis birdies, cinco de ellos entre los hoyos 1 y 11, pero su momento difícil lo enfrentó en el 15, donde cometió doble bogey, al siguiente otro bogey, y cuando sentía que no podía más cerró con birdie al 18 para firmar tarjeta de 69 golpes y con ello el empate al segundo sitio.