Omar Morales, a un golpe del líder en el Ottawa Open

Un mexicano mirando al triunfo. Omar Morales está entre los que apuntan al título en el Ottawa Open. (Foto especial)

La tercera ronda del Ottawa Open del PGA Tour Américas bajó al mexicano Omar Morales del liderato a un empate al segundo sitio, luego de ronda de 69 golpes y un acumulado de -16 impactos en The Marshes Golf Club de la capital canadiense.

El golfista poblano que jugará el domingo sin la presión de ser el líder se localiza a un sólo golpe de distancia del estadounidense Thomas Ponder, que con su ronda de 65 del sábado y suma de -17 golpes, logró ascender cuatro puestos para plantarse en la cima en solitario.

A Morales de 23 años le acompañan en el segundo sitio el argentino Mateo Fernández de Oliveira, que firmó la ronda más baja de la jornada (64) y el costarricense Luis Gagne (66) para ser los latinos que están en la contienda por el título del torneo canadiense.

Ponder es líder en puntos del PGA Tour Latinoamérica y está en la cima por segunda semana consecutiva tras ganar el Explore NB Open. Como principales rivales en la ronda del domingo tendrá a Omar Morales, Mateo Fernández y Luis Gagne.

Danny Fisher, quien empató al mexicano en la punta el viernes por la tarde firmó ronda de 70 golpes y ahora empata al quinto sitio con suma de -15 impactos.

En su tercer recorrido Omar Morales embocó seis birdies, cinco de ellos entre los hoyos 1 y 11, pero su momento difícil lo enfrentó en el 15, donde cometió doble bogey, al siguiente otro bogey, y cuando sentía que no podía más cerró con birdie al 18 para firmar tarjeta de 69 golpes y con ello el empate al segundo sitio.