¿A qué hora es el Inglaterra vs Francia? Horario y dónde ver EN VIVO el partido por el tercer lugar del Mundial 2026

El adiós de Deschamps y el hambre de Mbappé animan el Francia-Inglaterra por el bronce AMDEP8922. FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 17/07/2026.- Kylian Mbappé de Francia entrena este viernes, en Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal (Alberto Boal/EFE)

La Copa del Mundo 2026 entra en su recta final con el partido por el tercer lugar entre Inglaterra y Francia, un duelo que reunirá a dos de las selecciones favoritas que se quedaron a un paso de disputar el título. El encuentro se jugará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, con el objetivo de cerrar el torneo en el podio.

¿A qué hora juega Inglaterra vs Francia?

El partido entre Inglaterra y Francia comenzará a las 15:00 horas (tiempo del centro de México). En Miami, sede del encuentro, el silbatazo inicial será a las 17:00 horas, mientras que en Londres arrancará a las 22:00 horas y en París a las 23:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO el Inglaterra vs. Francia por el tercer lugar?

En México, el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Inglaterra y Francia podrá seguirse en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7, además de la señal de TUDN en televisión de paga y la plataforma de ViX para quienes prefieran verlo por streaming. La transmisión comenzará minutos antes del silbatazo inicial, programado para las 15:00 horas

Inglaterra busca su mejor actuación en un Mundial en seis décadas

En la previa del encuentro, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoció que su equipo aún está por debajo de las grandes potencias del futbol internacional y aseguró que existe una diferencia que los Tres Leones deben reducir para aspirar a conquistar títulos.

“Nosotros no somos ellos. Francia, España y Argentina esperan ganar. Nosotros no estamos ahí todavía. Hay una brecha que cerrar”, declaró Tuchel en conferencia de prensa, de acuerdo con EFE.

El técnico explicó que esa distancia se refleja en la capacidad de su equipo para jugar bajo presión y dar el salto competitivo en los momentos decisivos.

Tuchel defiende sus decisiones tras la derrota ante Argentina

El estratega alemán también respondió a las críticas surgidas después de la derrota 2-1 frente a Argentina en las semifinales, un partido en el que Inglaterra dejó escapar la ventaja en los minutos finales.

“No me arrepiento de mis decisiones porque sentí que nos estábamos volviendo demasiado pasivos. Sentí que el impulso del partido estaba cambiando e intenté ayudar a mi equipo”, afirmó Tuchel, quien asumió la responsabilidad por el resultado, según EFE.

Además, recordó que una victoria sobre Francia permitiría a Inglaterra firmar su mejor participación mundialista en 60 años, superando los cuartos lugares obtenidos en Italia 1990 y Rusia 2018.

Inglaterra vs Francia: un duelo por el orgullo

Aunque Tuchel admitió que “nadie quiere estar” disputando el partido por el tercer puesto, dejó claro que su selección afrontará el compromiso con profesionalismo.

“La mentalidad no es algo que enciendas y apagues a tu antojo”, advirtió el entrenador inglés, citado por EFE.

Francia e Inglaterra buscarán despedirse del Mundial 2026 con una victoria y quedarse con la medalla de bronce, un día antes de la gran final entre España y Argentina._Con información de EFE.