Pumas vs. Pachuca: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Conoce dónde y a qué hora podrás ver en vivo el partido de Pumas vs. Pachuca de hoy (Unsplash)

Ha comenzado la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX y este sábado 18 de julio se llevará a cabo el partido de Pumas vs. Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario, siendo este el debut de ambos equipos en el torneo.

Tras el último enfrentamiento de Pumas vs. Pachuca en las semifinales del Clausura 2026, donde los felinos resultaron vencedores con el marcador 1-0, volverán a enfrentarse para la Jornada 1 del Apertura 2026.

Horario oficial: ¿A qué hora empieza el Pumas vs. Pachuca hoy?

El partido de Pumas vs. Pachuca de hoy de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario a las 17:00 horas (tiempo centro de México).

Canales de televisión: ¿Dónde ver Pumas vs. Pachuca EN VIVO?

Si no pudiste asistir al Estadio Olímpico Universitario, podrás seguir la transmisión en vivo del partido Pumas vs. Pachuca en televisión abierta a través del Canal 5, o bien en el canal de paga TUDN, además de la plataforma de streaming ViX.

¡El orgullo azul y oro vuelve a la cancha! 💙

Mañana inicia un nuevo torneo y el Estadio Olímpico Universitario está listo para recibirlos auriazules 🏟️



Raloy nos trae la información del partido ⚽️



🆚 | @Tuzos

🏟️ | E.O.U

🕰️ | 17:00 h

📅 | Sábado 18 de julio

📺 | Canal 5, TUDN,… pic.twitter.com/sogq6Vc06O — PUMAS (@PumasMX) July 17, 2026

Pronóstico del partido de Pumas vs. Pachuca y posibles alineaciones

Los Pumas llegan a su primer partido de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, siendo dirigidos por Esteban Solari, mientras que los Tuzos tienen como director técnico a Benjamín Mora.

Pumas y Pachuca se han enfrentado en tres ocasiones en la Fecha 1 y en todas esas los universitarios han resultado ganadores. Mientras que en los tres últimos encuentros de estos equipos, los universitarios han ganado 2 y los Tuzos uno.

En cuanto a las posibles alineaciones de ambos equipos, Pumas podría colocar en la cancha a Keylor Navas, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Uriel Antuna.

Mientras que Pachuca podría jugar esta tarde con Carlos Moreno, Carlos Sánchez, Sergio Barreto, Jorge Berlanga, Brian García, Christian Rivera, Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi y Enner Valencia.