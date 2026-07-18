Tadej Pogacar e Issac del Toro atacan de nuevo en el Tour de Francia

Tour de Francia - Etapa 14 El mexicano Isaac del Toro (d) felicita a Tadej Pogacar por su quinta victoria de etapa en el Tour de Francia 2026. (THIBAULT CAMUS / POOL/EFE)

Tadej Pogacar sumó una nueva victoria (la quinta) en el Tour de Francia 2026 y lo hizo acompañado del mexicano Isaac del Toro para hacer el 1-2 en la etapa 14, con un dominio brutal del UAE Team Emirates XRG, que protegió a sus dos grandes espadas en el recorrido entre Mulhouse y Le Markstein sobre 155 km.

En una nueva vuelta a la montaña, la carrera se decidió en la subida al Col du Haag (11.2km al 7.2%), primero el equipo Movistar Team logró pelear la fuga con Einer Rubio, pero los resultados en meta reflejaron el dominio de los corredores del conjunto emiratí.

Pogacar atacó a menos de 2 km de coronar el Col du Haag, cuando en el grupo de favoritos apenas quedaban Jonas Vingegaard, Paul Seixas, Juan Ayuso, Isaac del Toro y Florian Lipowitz.

Tour de France - Etapa 14 El esloveno Tadej Pogacar del UAE Team Emirates XRG celebra una victoria más de etapa en el Tour de Francia 2026. (GUILLAUME HORCAJUELO/EFE)

Por su parte, el ensenadense tuvo un cierre brutal, no quiso dejar ir ni un segundo y, en el llano final se salió del grupo y con un sprint explosivo se envolvió en un duelo con el francés del cual logró salir con ventaja para terminar en el segundo lugar de la fase (4:00′45′').

Remco Evenepoel se descolgó, pero estaba perdiendo mucho tiempo, mientras el esloveno se marchó por su quinta victoria de etapa, con Del Toro y Seixas completaron el podio de premiación.

Clasificación General del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 51:18′28″

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +04′30″

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +05′04″

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +05′19″

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +05′22″

6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +05′44″

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +5′50″

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +7′35″

9. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +7′59″

10. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +08′25″