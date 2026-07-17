México gana medalla de plata en la Copa México de Clavados 2026

México conquistó su primera medalla en la Copa México de Clavados 2026, fue en equipo mixto y fue de plata en el evento que se celebra en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan en Jalisco.
El conjunto mexicano integrado por Juan Celaya, Aranza Vázquez, Randal Willars y Alejandra Estudillo terminó en el segundo sitio al sumar 420.10 puntos. El equipo de China se llevó el oro (451.10) y Alemania el bronce (356.15).
México contó, además, con un segundo equipo conformado por Kenny Zamudio, Adriana Torres, Kevin Muñoz y Lía Cueva, que terminó en el cuarto lugar.
En la misma jornada, seis mexicanos avanzaron a las finales: En trampolín 3 metros, Juan Manuel Celaya y Kevin Muñoz y en la plataforma 10 metros femenil, Alejandra Estudillo Samantha Jiménez, Adriana Elizabeth Torres y Suri Cueva Lobato.
En actividad de este sábado habrá finales en trampolín sincronizado 3 metros varonil, plataforma sincronizada 10 metros femenil, trampolín 3 metros femenil y plataforma 10 metros varonil.