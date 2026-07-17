México gana medalla de plata en la Copa México de Clavados 2026

Copa México de Clavados 2026. El equipo de clavados mixtos de México se colgó una medalla de plata en torneo en Zapopan. (Conade)

México conquistó su primera medalla en la Copa México de Clavados 2026, fue en equipo mixto y fue de plata en el evento que se celebra en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan en Jalisco.

El conjunto mexicano integrado por Juan Celaya, Aranza Vázquez, Randal Willars y Alejandra Estudillo terminó en el segundo sitio al sumar 420.10 puntos. El equipo de China se llevó el oro (451.10) y Alemania el bronce (356.15).

México contó, además, con un segundo equipo conformado por Kenny Zamudio, Adriana Torres, Kevin Muñoz y Lía Cueva, que terminó en el cuarto lugar.

En la misma jornada, seis mexicanos avanzaron a las finales: En trampolín 3 metros, Juan Manuel Celaya y Kevin Muñoz y en la plataforma 10 metros femenil, Alejandra Estudillo Samantha Jiménez, Adriana Elizabeth Torres y Suri Cueva Lobato.

En actividad de este sábado habrá finales en trampolín sincronizado 3 metros varonil, plataforma sincronizada 10 metros femenil, trampolín 3 metros femenil y plataforma 10 metros varonil.