¿Te perdiste el Argentina vs España? Así puedes ver la repetición completa de la final del Mundial 2026

Partido España vs Argentina en vivo Foto: Las Crónica

En medio de una emocionante final en la que España y Argentina se disputaron el título del campeonato del Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro que desató emociones, fue el equipo español el que se alzó con la victoria en un marcador que terminó 1-0 con anotación de Ferran Torres ante millones de espectadores en todo el mundo.

Finalmente, el certamen más importante de fútbol terminó. Sin embargo, si te perdiste de la transmisión, te decimos en qué canal o plataforma puedes ver la repetición.

Dónde ver la repetición de Argentina vs España del Mundial 2026

El partido de la semifinal entre España y Argentina está disponible en ViX Premium, plataforma que mantiene los partidos íntegros de la Copa del Mundo una vez que concluyen.

Los suscriptores pueden acceder al encuentro completo, además de contenido adicional relacionado con el torneo y distintos materiales especiales publicados tras el silbatazo final.

Para quienes prefieren una versión más breve, los canales oficiales de Azteca Deportes y TUDN en YouTube ofrecen un resumen con las acciones más importantes del compromiso.

En pocos minutos es posible revivir los goles, las atajadas decisivas y las jugadas que marcaron el desenlace de una semifinal cargada de dramatismo.

Mundial 2026: Resumen y goles Españaa vs Argentina

España volvió a hacer historia al proclamarse campeona del Mundial FIFA 2026 tras derrotar 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección dirigida por Luis de la Fuente conquistó así su segunda Copa del Mundo, 16 años después del título obtenido en Sudáfrica 2010.

El conjunto español fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro gracias a su dominio del balón, la presión alta y un juego colectivo que anuló las principales virtudes de la vigente campeona del mundo. Después de varias oportunidades y goles anulados, Ferrán Torres apareció en la prórroga para marcar el tanto que definió el campeonato y desató la celebración de millones de aficionados.

A lo largo del torneo, España mostró una evolución constante hasta convertirse en el equipo más sólido de la competición. Figuras como Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Rodri y Unai Simón fueron determinantes para consolidar un estilo de juego dinámico, ofensivo y efectivo que permitió superar a rivales de gran nivel antes de levantar el trofeo.