“Olvidémonos de todo”: La arenga de Messi previo a la final que está generando polémica en Argentina

Lionel Messi Las palabras del capitán de la Selección de Argentina han tomado múltiples interpretaciones luego de que se filtrara el video de los momentos previos al arranque del partido. (SHAWN THEW/EFE)

El Mundial 2026 llegó a su final con el título de España, pero los comentarios en todo el mundo continúan tras el segundo campeonato de ‘La Furia Roja’ y la derrota de Argentina. Ahora, aficionados a la albiceleste, han comenzado a especular y hacer teorías en redes sociales sobre un momento específico que se vivió antes del arranque del partido, donde Lionel Messi (capitán y goleador histórico) habló con el resto del equipo y que ha generado múltiples comentarios en las plataformas. Esto fue lo que ocurrió.

¿Qué pasó con la arenga de Messi y por qué los aficionados afirman que fue muy rara?

A menos de 24 horas de que España se haya consagrado como el nuevo campeón del Mundo de la FIFA, múltiples aficionados han comenzado a comentar un video que ha circulado en redes sociales sobre el momento en el que Messi habla con el resto del plantel antes de salir al terreno de juego para el silbatazo inicial.

“Vamos muchachos. Tranquilidad, gente. Tranquilidad. Estemos tranquilos muchachos, estemos tranquilos. Pensemos en jugar nomás. Olvidémonos de todo, eh. Olvidémonos de todo. Sólo juguemos, pensemos en jugar nomás gente. Dale”. Fueron las palabras que ‘La Pulga’ expresó mientras el equipo salía del vestidor.

Ahora, algunas personas han señalado que la frase “Olvidémonos de todo” parece hacer referencia a algún incidente previo al partido, cómo si alguien hubiesen recibido algún mensaje o noticia antes de salir al encuentro. También, hay quienes señala que la actitud de Messi y la de sus compañeros parece cabizbaja, contrario a lo que había ocurrido en los partidos previos.

"Raro":

Porque comentarios sobre la arenga de Messi previo al partido, Enzo llorando, todo muy raro: "Olvidemosnos de todo, Olvidemosnos de todo" pic.twitter.com/ua8Adfl5tM — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) July 20, 2026

Ahora, el video ha sido retomado por múltiples medios argentinos, comentado y debatiendo al respecto. La teoría más difundida es que al equipo “le pidieron que perdiera el partido”. También, existe quienes aseguran que Lionel Scaloni les habría dicho que no volvería al banquillo de entrenador tras el final del partido.

Todas estos comentarios son meramente conjeturas y teorías de conspiración armadas por fans en redes sociales, ya que no existe ninguna evidencia que respalde ninguna de ellas.

Fans llenaron de teorías el Mundial 2026

El paso de la Copa del Mundo de este año también se destacó por las múltiples conversaciones en redes sociales sobre supuesta conspiraciones. La mayoría de ellas giraba en torneo a presuntas preferencias arbitrales que se dieron a favor de Argentina durante el torneo, por lo que algunos llegaron a considerar que todo estaba “arreglado” para el triunfo del equipo sudamericano.

También, previo al inicio del torneo, hubo comentarios de especulación sobre que la campaña de Adidas donde se revelaba el balón oficial, estaba “anunciado” que Portugal sería el siguiente campeón del mundo.

A pesar de su clara falta de sustento, las coincidencias y las teorías se han convertido en una de las partes extra cancha más comentadas durante el torneo, lo que también genera interacción y comentarios en las redes sociales. La situación tampoco es nueva y seguramente continuará en futuras ediciones del torneo.