Finalissima 2026 busca ser reprogramada: ¿Cuándo se jugaría la ‘revancha’ entre España y Argentina?

Argentina vs España | La Finalissima 2026 tendría nueva fecha y escenario. (LAVANDEIRA JR/EFE)

Lionel Messi podría disputar su última Finalissima — La Finalissima entre Argentina y España, que originalmente estaba prevista para disputarse el 27 de marzo de 2026, podría finalmente celebrarse en noviembre de este año, luego de haber sido aplazada por problemas relacionados con la sede a raíz de los conflictos en Oriente Medio.

El duelo entre los campeones de Europa y América tendría un nuevo capítulo en noviembre

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte de la UEFA, la Conmebol o la FIFA, diversos reportes apuntan a que el Gobierno de Qatar habría adquirido los derechos para albergar el encuentro, por lo que el Estadio Lusail volvería a perfilarse como el escenario elegido, tal como estaba contemplado desde un inicio.

El partido cobraría un significado especial tras el reciente enfrentamiento entre ambas selecciones en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde España derrotó 1-0 a Argentina, frustrando las aspiraciones de la Albiceleste de defender el título conseguido en Catar 2022.

El partido podría marcar uno de los últimos capítulos de Messi con Argentina

Además, el encuentro podría marcar una de las últimas apariciones de Lionel Messi con la selección argentina. Aunque el capitán albiceleste ha evitado confirmar cuándo pondrá fin a su carrera internacional, todo apunta a que el Mundial de 2026 fue su última Copa del Mundo. Su contrato con el Inter Miami se extiende hasta 2028, pero su continuidad con la selección sigue siendo una incógnita.

Argentina aún tiene compromisos pendientes durante las próximas fechas FIFA. La primera ventana internacional se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre con amistosos aún por confirmar, mientras que otra está programada del 9 al 17 de noviembre. Precisamente ese periodo sería el elegido para disputar la Finalissima, aprovechando el calendario internacional y el interés de Qatar por recuperar el evento.