iShowSpeed promete que jugará el Mundial 2030: ¿A qué selecciones podría ser llamado?

IShowSpeed YouTuber que promete jugar en el próximo Mundial 2030. (EFE)

El creador de contenido IShowSpeed, quien asistió a muchos de los juegos que se disputaron en este Mundial 2026, anunció que regresará la próxima edición y afirmó que intentará hacerlo como jugador en cancha.

¿Quién es IShowSpeed?

Darren Jason Watkins Jr., conocido en línea como IShowSpeed o simplemente Speed, es un YouTuber, streamer e influencer de 21 años conocido por sus reacciones enérgicas y expresiones faciales exageradas, las cuales lo han hecho un ícono viral. Adquirió fama en un inicio jugando videojuegos en plataformas como Twitch, pero su contenido también ha incursionado en videoblogs y reacciones.

Speed es un fanático acérrimo del futbol y su presencia en esta Copa del Mundo no pasó desapercibida. El joven creó una canción para el evento, asistió a muchos de los partidos e incluso apareció en el espectáculo de clausura durante la final.

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En un video que difundió a través de sus redes sociales, Speed afirmó su compromiso a regresar a la siguiente entrega del Mundial. Sugirió la posibilidad de hacerlo como jugador, a la edad de 25 años.

No sería la primera vez que el streamer incurre en otros medios de entretenimiento diferentes a aquel donde se desarrolla principalmente. Lanzó una carrera en la música rap y participó en más de una ocasión en la WWE.

También cuenta con experiencia jugando el deporte, habiendo disputado partidos amistosos, en su mayoría de futbol cerrado.

IShowSpeed says he'll see everyone in four years for the 2030 World Cup and that he might even play in it 🤯⚽️



"We gonna be playing in the next World Cup. It might not be for the USA, but it might be for somebody." 😭🔥 pic.twitter.com/odlq0jWC71 — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) July 19, 2026

¿Para qué selección jugaría IShowSpeed?

Speed nació en Estados Unidos y toda su ascendencia inmediata proviene del país norteamericano. Sin embargo, mientras llevaba a cabo un tour por varios países africanos en 2025, el gobierno de Ghana le otorgó la ciudadanía, por lo que podría decidir jugar a lado de los ghaneses. El mismo YouTuber comentó en el comunicado que su participación en el torneo “podría no ser para los Estados Unidos”.

Debido a su admiración por Cristiano Ronaldo, a quien conoció en 2023, y la selección portuguesa, se especulaba la posibilidad de que el influencer intentará conseguir ciudadanía para jugar con los Lusos. Sin embargo, naturalizarse en este país es un proceso que al menos tomaría 5 años si se busca a través de la residencia.

Debido al alto rendimiento que exige el deporte en un evento como el Mundial, es difícil imaginarse que una de las posibles selecciones considere incluir a Watkins en su plantilla. Sin embargo, no es del todo descabellado. Speed podría unirse a la lista de aquellos futbolistas que ingresaron a las ligas profesionales del deporte más tarde de lo que es común —como es el caso con Didier Drogba y Miroslav Klose— si adopta un régimen de entrenamiento adecuado durante los próximos cuatro años y es considerado un prospecto viable por uno de los equipos.