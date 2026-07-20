Mueren tres personas en Argentina tras derrota en la final del Mundial 2026: ¿Qué fue lo que pasó?

Caos en Argentina | Tras la derrota en la final del Mundial, se reportaron 3 muertos. (JUAN IGNACIO RONCORONI/EFE)

La derrota del Albiceleste en la final del Mundial 2026 dejo como resultado una serie de incidentes ocurridos durante las agrupaciones en apoyo a la selección en distintos puntos de Argentina. Las autoridades confirmaron la muerte de por los menos tres personas, así como decenas de heridos.

La afición salió a las calles con el objetivo de agradecer el desempeño del equipo luego del equipo disputado en New Jersey. Ante la exaltación de la población, las celebraciones terminaron en varios accidentes y enfrentamientos que movilizaron a servicios de emergencia.

Las tres víctimas mortales se registraron en distintos puntos de Argentina

En Rosario, una mujer de 45 años murió tras caer de una camioneta en movimiento que participaba en una caravana de aficionados, provocándole un traumatismo craneal, falleciendo en el lugar.

Un hombre perdió la vida y otras tres personas resultaron gravemente heridas luego de que pirotecnia explotara de forma inesperada cerca de un grupo de aficionados que se encontraba reunido tras la final.

La tercera víctima fue un hombre de 67 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras veía por televisión el partido entre Argentina y España en la ciudad de Buenos Aires.

Decenas de heridos durante la jornada

Los servicios de emergencia atendieron cerca de 20 personas lesionadas en diferentes puntos del país.

Entre los casos más graves se encuentra un hombre de 47 años que cayó desde una altura aproximada de cuatro metros y sufrió una fractura en un pie. También fueron auxiliados un hombre de 88 años que sufrió un episodio cardiorrespiratorio y otro de 72 años con dificultades respiratorias.

De igual forma, se reportaron personas con lesiones leves provocadas por empujones y aglomeraciones en las zonas donde se instalaron pantallas gigantes para seguir la final, además de dos jóvenes atendidos por intoxicación alcohólica.

Tras la derrota, se registro caos en la capital de Argentina

Al finalizar el encuentro también se registraron disturbios en las inmediaciones del Obelisco de Buenos Aires, donde miles de aficionados permanecían concentrados.

El operativo para desalojar la zona derivó en enfrentamientos entre algunos asistentes y elementos de la Policía. De acuerdo con las autoridades, un grupo de personas lanzó botellas y otros objetos contra los agentes, quienes respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.