¿Cuántos goles hubo en el Mundial 2026? Esta es la nueva cifra histórica que dejó la Copa del Mundo

Mundial 2026 rompe récord histórico de goles | 308 goles y un nuevo rey del gol. (CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

El Mundial más grande de la historia llegó a su fin y, con ello, también se establecieron nuevos récords que consolidaron al torneo como un antes y un después en la historia del fútbol. Con 104 partidos disputados, 40 más que en Catar 2022, se superó el número total de goles anotados en una Copa del Mundo.

En comparación con los 172 goles registrados en Catar 2022 y los 171 de Rusia 2018, el torneo celebrado en tres países cerró con un total de 308 anotaciones. Esto significa que, en promedio, se marcaron 2.96 goles por partido.

Los equipos y jugadores con mayor poder ofensivo

Con la participación de 48 selecciones, el Mundial 2026 dejó en claro que ser el equipo más goleador no garantiza levantar el trofeo. Aunque varias selecciones destacaron por su poder ofensivo, el título terminó en manos de un conjunto que no lideró este apartado.

De acuerdo con las estadísticas del torneo, Inglaterra y Francia finalizaron como las selecciones con más goles anotados, ambas con un total de 20 tantos. Muy cerca apareció Argentina, que cerró su participación con 19 anotaciones.

A nivel individual, la lucha por el título de goleo también dejó un dato notable: ninguno de los tres máximos anotadores del Mundial 2026 consiguió levantar la Copa del Mundo.

El francés Kylian Mbappé terminó como máximo goleador del torneo con 10 tantos. Detrás de él se ubicó el argentino Lionel Messi con ocho anotaciones, mientras que el tercer puesto fue compartido por el inglés Jude Bellingham y el noruego Erling Haaland, ambos con siete goles.

La lista de los principales goleadores la completaron Harry Kane (Inglaterra) y Ousmane Dembélé (Francia), con seis tantos cada uno, seguidos por el español Mikel Oyarzabal, quien aporto su llegada a la copa con cinco anotaciones.

La carrera por el récord histórico de goleo

Otro de los grandes focos de atención durante el Mundial 2026 fue la carrera por convertirse en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Gran parte de las expectativas estaban puestas en Lionel Messi, quien disputó la que fue anunciada como su última participación mundialista y parecía tener la oportunidad de adueñarse de ese registro.

Sin embargo, Kylian Mbappé terminó robándose los reflectores. A pesar de que Francia finalizó en el cuarto lugar del torneo, el delantero francés alcanzó y posteriormente superó el registro de Messi en un tiempo récord. Mientras el argentino necesitó seis Copas del Mundo para alcanzar su cifra goleadora, Mbappé lo consiguió en apenas tres ediciones, consolidándose como el nuevo máximo goleador en la historia de los Mundiales.