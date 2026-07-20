Cinépolis te regala boletos del cine... por correr; así puedes participar por pases cuádruples a salas VIP

Cinépolis Regalan boletos por demostrar compromiso al atletismo. (Pexels y cuartoscuro)

La organización Emoción Deportiva ha entrado en convenio con la cadena de cines Cinépolis para obsequiar pases gratuitos a personas que demuestren su pasión por el atletismo. Descubre cómo obtener el tuyo.

¿Cómo obtener pases gratuitos a Cinépolis por correr?

Si eres un cinéfilo y un fanático de la locomoción terrestre, puedes ganar pases gratuitos si adjuntas evidencia de que te encuentras entrenando para un evento de atletismo. Lo único que requieres hacer es subir una foto entrenando en la que demuestres recorriste 30 kilómetros y etiquetar a la cuenta @emociondeportiva. En la publicación, también necesitas especificar para qué evento te encuentras entrenando. Luego, debes mandar un mensaje privado a la misma cuenta etiquetada en el que informes de tu publicación a través de una captura de pantalla.

Las primeras 21 personas que cumplan todos los requisitos serán merecedoras de un pase cuádruple VIP. Las siguientes 21 personas ganan un pase cuádruple tradicional. En total, ser reglarán 42 pases gratuitos para disfrutar el cine en la pantalla grande.

¿Cuándo participar para pases gratuitos a Cinépolis?

Tienes a partir de hoy 24 de julio hasta el viernes 24 del mes para acumular los 30 kilómetros y subir una evidencia a tu cuenta de Instagram. Si resultas ser uno de los elegidos, se te notificará por mensaje directo.

Los boletos podrán ser canjeados hasta el 31 de julio de lunes a viernes. Con películas como La Odisea, Toy Story 5 y Moana en cartelera, y Spider-Man: Un Nuevo Día pronta a salir, no puedes dejar pasar la oportunidad.