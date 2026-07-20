Mundial 2030 Mundial 2030: ¿en cuántos países se jugará y en qué estadios? (Pexels)

Cien años después de que la pelota rodara por primera vez en Uruguay 1930, la FIFA celebrará el aniversario del torneo más importante del planeta con una logística inédita. El Mundial 2030 no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta, sino que unirá a Europa, África y América en una sola fiesta deportiva.

¿En cuántos países y continentes se disputará el torneo?

El Mundila 2030 se llevará a cabo en seis países repartidos en tres continentes:

La organización principal de la competencia estará a cargo de España, Portugal y Marruecos, naciones que albergarán la inmensa mayoría de la fase de grupos y la totalidad de la fase eliminatoria hasta la gran final.

Por su parte, Uruguay, Argentina y Paraguay fungirán como sedes conmemorativas del Centenario del torneo. Cada uno de estos países recibirá un partido inaugural en su territorio para rendir homenaje a los orígenes de la competencia en Sudamérica, garantizando además la clasificación directa de sus selecciones.

¿Cuáles son los estadios confirmados para la Copa del Mundo 2030?

La propuesta conjunta contempla 20 sedes para los encuentros futbolísticos acondicionados con los más altos estándares internacionales:

Sedes principales (España, Marruecos y Portugal)

España (10 estadios)

Santiago Bernabéu (Madrid)

(Madrid) Cívitas Metropolitano (Madrid)

(Madrid) Spotify Camp Nou (Barcelona)

(Barcelona) RCDE Stadium (Barcelona)

(Barcelona) San Mamés (Bilbao)

(Bilbao) La Cartuja (Sevilla)

(Sevilla) Reale Arena / Anoeta (San Sebastián)

(San Sebastián) La Romareda (Zaragoza)

(Zaragoza) Estadio de Gran Canaria (Las Palmas)

Marruecos (6 estadios)

Gran Estadio de Casablanca (Casablanca)

(Casablanca) Estadio Ibn Batouta (Tánger)

(Tánger) Estadio Moulay Abdellah (Rabat)

(Rabat) Estadio de Fez (Fez)

(Fez) Estadio de Marrakech (Marrakech)

(Marrakech) Estadio Adrar (Agadir)

Portugal (3 estadios)

Estádio da Luz (Lisboa)

(Lisboa) Estádio José Alvalade (Lisboa)

(Lisboa) Estádio do Dragão (Oporto)

Sedes del Centenario (Sudamérica)

Uruguay (1 estadio)

Estadio Centenario (Montevideo)

Argentina (1 estadio)

Estadio Mâs Monumental (Buenos Aires)

Paraguay (1 estadio)

Estadio Osvaldo Domínguez Dibb / Defensores del Chaco (Asunción)

Con el inicio del torneo programado para junio de 2030 y la gran final prevista para el 21 de julio, la Copa del Mundo promete un despliegue logístico y deportivo nunca antes visto.