El Mundial 2026 como serie: México aparece entre los mejores “capítulos” según este sitio de calificaciones

¿Cuáles fueron los mejores partidos del Mundial 2026? | México vs Inglaterra entra al Top 3 de los mejores encuentros.

La plataforma Series Graph, conocida por permitir a sus usuarios calificar series y episodios, adaptó el Mundial 2026 a su formato habitual y habilitó una categoría especial para que los seguidores evaluaran los 104 partidos disputados durante la Copa del Mundo.

En el sitio, cada fase del torneo fue organizada como una “temporada”, mientras que cada partido apareció como un “episodio”. Además de las calificaciones individuales para cada encuentro, cada temporada recibió una puntuación promedio y el Mundial obtuvo una calificación global de 7.5 puntos.

La dinámica reunió casi 300 mil reseñas realizadas por poco más de 17 mil usuarios, quienes calificaron cada partido de acuerdo con el nivel de emoción y el desarrollo del juego.

México vs Inglaterra, entre los encuentros preferidos del Mundial 2026

Dentro de ese listado destaca la participación de la Selección Mexicana. El partido de octavos de final entre México e Inglaterra recibió una calificación de 9.5, suficiente para ubicarse como el tercer mejor encuentro del Mundial 2026 de acuerdo con las valoraciones de los usuarios.

El primer lugar fue para el duelo de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde, que alcanzó una puntuación de 9.8, mientras que el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra obtuvo 9.6, colocándose en la segunda posición.

También se calificaron los “peores” partidos de torneo

En el extremo opuesto del ranking, el partido de la fase de grupos entre Paraguay y Australia fue considerado el menos atractivo del torneo, al recibir una calificación de 4.2. También aparecen entre los encuentros peor valorados Inglaterra vs. Ghana y Ghana vs. Panamá, ambos con una puntuación de 5.2.

Si bien estas calificaciones no tienen carácter oficial y únicamente expresan la opinión de los usuarios de la plataforma, muestran una forma distinta de analizar el Mundial 2026. Las calificaciones reflejan la conversación que estos encuentros generaron en redes sociales, donde incluso quienes no siguieron de cerca el desarrollo del torneo pudieron tener un panorama general sobre el desempeño de las selecciones a lo largo de la competencia.