Mundial 2030 Mundial 2030 se jugaría con 64 países: así lo anunció el presidente de Conmebol (Pexels)

Tras la conclusión de la Copa del Mundo 2026, el debate sobre el futuro del torneo más importante del planeta volvió a encenderse. Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sorprendió al mundo al anunciar a través de sus canales oficiales la intención de elevar a 64 el número de selecciones participantes para la edición de 2030. La iniciativa busca transformar el torneo más incluyente en la historia del deporte para conmemorar los cien años de la creación mundialista.

¿Por qué la Conmebol propone un Mundial de 64 equipos para 2030?

La propuesta impulsada por el dirigente paraguayo responde a la naturaleza extraordinaria de la Copa del Mundo de 2030, concebida como la edición del Centenario en honor a la competencia celebrada por primera vez en Uruguay en 1930. Domínguez enfatizó que, al tratarse de un aniversario único en la historia del fútbol, se busca otorgar la oportunidad a más naciones de vivir la experiencia mundialista.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

La ampliación a 64 representativos permitiría además consolidar el alcance global del torneo y asegurar mayor presencia para las distintas confederaciones.

¿Cómo está estructurado el mapa de sedes para esta edición?

El Mundial 2030 contará con una logística sin precedentes al desarrollarse a través de tres continentes: Europa, África y América.

España, Portugal y Marruecos figuran como las sedes principales donde se llevará a cabo la gran mayoría de la fase de grupos y las etapas eliminatorias.

Por su parte, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones a manera de homenaje conmemorativo, garantizando así su clasificación automática y el retorno del torneo a sus raíces sudamericanas.

¿Qué necesita la propuesta para ser confirmada oficialmente por la FIFA?

A pesar de la contundencia del mensaje emitido por la Conmebol, la decisión final recae en el Consejo de la FIFA y su presidente, Gianni Infantino.

La máxima entidad del fútbol internacional se encuentra evaluando la viabilidad técnica, el calendario de partidos y el impacto operacional de un torneo de tal magnitud.

Aunque el éxito del formato ampliado en 2026 dejó un precedente positivo, la FIFA analiza cuidadosamente si es factible duplicar la cantidad de participantes tradicionales antes de emitir un fallo definitivo en los próximos meses.