Ricardo La Volpe se disculpa tras dichos previo a la final del Mundial: “Los únicos que se venden son ustedes los mexicanos”

Ricardo La Volpe El entrenador argentino soltó comentarios explosivos en contra de los mexicanos. (cuartoscuro)

Ricardo La Volpe, exfutbolista y entrenador argentino que ha desempeñado buena parte de su carrera en México, causó polémica debido a comentarios hechos contra los mexicanos.

¿Qué dijo Ricardo La Volpe sobre los mexicanos?

Ricardo La Volpe se desempeñó como portero desde 1971 hasta 1983, jugando para equipos como Club Atlético San Lorenzo de Almagro en Argentina y el Atlante en México. Tras retirarse como jugador, comenzó una carrera prolífica como entrenador. En México, estuvo a cargo de equipos como Oaxtepec, Puebla, Querétaro, Atlante, Chivas, América, Atlas y Toluca. Lideró a la Selección de México durante la victoria del Tricolor en la Copa de Oro CONCACAF 2003 y clasificó para el Mundial 2006. Se le conoce por su enfoque ofensivo y su estudio diligente de los rivales. Su estilo ha sido elogiado por figuras como Pep Guardiola.

La polémica se desató cuando un aficionado se acercó a tomarse un video con el entrenador argentino en el aeropuerto. Tomó el momento para preguntarle si apoyaba a Argentina en vísperas del partido que la selección disputó contra España en la final de la Copa del Mundo 2026. “¿Que querés que te diga?" respondió La Volpe, sugiriendo que al ser argentino la respuesta era obvia.

El entrevistador procedió a preguntar sobre el marcador. Fue en ese momento cuando, sin ninguna otra provocación, el argentino soltó el comentario que se ha vuelto viral. «Los únicos que se venden son ustedes los mexicanos», expresó el entrenador.

El video fue difundido en redes sociales por periodistas como Jorge Pietrasanta y rápidamente obtuvo reacciones de aficionados mexicanos de futbol, quienes consideraron lo que dijo como ofensivo.

Yo siempre se los dije, este tipo es malagradecido! Gana nada! Que se vaya de México! pic.twitter.com/XacduGmFot — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) July 20, 2026

¿Cómo respondió Ricardo La Volpe a la polémica desatada por sus comentarios?

La Volpe difundió un comunicado a través de su Instagram donde asegura que «en ningún momento fue mi intención faltar al respeto a México ni a su gente». Dice estar agradecido con las oportunidades que el país le ha ofrecido y pidió a todos no sacar sus comentarios fuera de contexto. “Gracias a quienes escuchan el mensaje completo antes de sacar conclusiones”, escribió el técnico.