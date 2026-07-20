¿Tom Brady vs. Logan Paul en la WWE? Las señales que perfilan el debut del exquarterback en las luchas

Tom Brady vs Logan Paul Todo apunta a que se enfrentarán en la WWE

La posibilidad de que Tom Brady se suba a un ring de WWE no suena una idea descabellada. En apenas unos días, el exquarterback de la NFL y Logan Paul protagonizaron dos encontronazos que alimentan las especulaciones sobre un combate entre ambos.

La rivalidad entre Tom Brady y Logan Paul

El primer capítulo ocurrió durante Fanatics Fest, donde Tom Brady sorprendió a los asistentes al encarar a Logan Paul y responder con una cachetada frente al público.

El momento recorrió rápidamente las redes sociales después de que WWE impulsara el video en sus plataformas oficiales. A partir de entonces comenzaron los intercambios de mensajes y provocaciones.

La rivalidad sumó un nuevo episodio durante la final de la Copa del Mundo de 2026 entre Argentina y España.

Las cámaras captaron nuevamente a Brady y Logan Paul intercambiando palabras y gestos desde las gradas. El momento subió de tono con señas ofensivas entre ambos.

Los choques entre los dos famosos se interpretan como una fórmula que WWE ha utilizado en múltiples ocasiones antes de anunciar oficialmente un combate.

¿Tom Brady en la WWE?

La empresa tiene un largo historial incorporando figuras de otros deportes y del entretenimiento para potenciar sus funciones más importantes.

El exmariscal de campo tampoco ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Después de sus cruces con Logan Paul, incluso bromeó públicamente con disputar una lucha y expresó su interés por recibir una oportunidad dentro de WWE.

Al mismo tiempo, reportes señalan que Brady mantiene conversaciones con la compañía para realizar una aparición que tendría como rival al influencer y luchador, quien actualmente forma parte de la facción The Vision.

Aunque la empresa todavía no confirma el combate, los rumores apuntan a que, si la historia continúa desarrollándose, el escenario ideal sería uno de los eventos más importantes del calendario.

Royal Rumble y, especialmente, WrestleMania aparecen como las opciones naturales para albergar un enfrentamiento de este nivel, tomando en cuenta el impacto comercial que podría generar una figura como Tom Brady.