La FIFA busca el mejor gol del Mundial 2026 Estos son los 12 nominados y cómo votar (Redes Sociales)

La vigésima tercera edición del Mundial 2026 llegó a su fin, pero durante las jornadas se vivieron momentos que quedarán marcados en la historia de todos los espectadores alrededor del mundo.

Durante los 104 partidos disputados en esta justa mundialista, millones de aficionados fueron testigos de los 308 goles que las 48 selecciones vivieron durante los partidos y rompió un récord histórico con más anotaciones en la historia.

Ahora los directivos están solicitando a los fanáticos del fútbol que elijan cuál fue el mejor gol del certamen.

¿Quiénes son los 12 nominados para recibir el Gol del Torneo?

Con el premio el Gol del Torneo se pretende reconocer uno de los momentos más especiales del certamen, por lo que fueron 12 jugadores seleccionados por la FIFA que serán votados por el público y podrán llevarse el premio a casa, entre los nominados se encuentra:

Julián Álvarez (Argentina) vs. Suiza.

Jude Bellingham (Inglaterra) vs. Francia.

Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina) vs. Qatar.

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) vs. Argentina.

Erling Haaland (Noruega) vs. Brasil

Wilson Isidor (Haiti) vs Marruecos

Elijah Just (Australia) vs Nueva Zelanda

Daizen Maeda (Japón) vs. Suecia

Kylian Mbappé (Francia) vs Senegal

Lionel Messi (Argentina) vs Argelia

Eldor Shomurodov (Uzbekistán) vs. República Democrática del Congo.

Ferran Torres (España) vs Argentina

¿Cómo se puede votar por la mejor anotación de la Copa del Mundo 2026?

Para poder contribuir con tu voto al mejor gol, la FIFA puso en su página oficial y a disposición de todo el público el espacio: “Gol del Torneo: vota ahora” y dar clic en “Vota Ahora” que se encuentra en letras azules.

En este apartado aparecerán los videos de los goles seleccionados y solo tendrás que escoger a tu favorito y presionar el botón de “votar”; tendrás como fecha límite hasta el 27 de julio de 2026.

¿Cuándo se sabrá el resultado de la votación para otorgar el premio del Gol del Torneo?

Se espera que el resultado final se dé de manera pública y a través de los canales oficiales de la Federación poco después de que termine la votación y se concluya el conteo total de los votos.