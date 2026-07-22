Clasificación general del Tour de Francia: ¿En qué lugar va Isaac del Toro?

Isaac del Toro El ciclista mexicano se mantiene en el podio del Tour de Francia (EFE)

Isaac del Toro mantiene firme su candidatura para cerrar un Tour de Francia 2026 histórico. Luego de disputarse la etapa 17, el ciclista mexicano conservó su lugar entre los tres mejores de la clasificación general y continúa como el mejor corredor joven de la competencia, una actuación que lo mantiene como una de las grandes revelaciones de la presente edición.

El pedalista originario de Ensenada, Baja California, afrontó una jornada de transición en la que perdió contacto con el grupo principal durante algunos kilómetros. Sin embargo, logró reincorporarse al pelotón de favoritos, resultado que le permitió defender su posición en la lucha por el podio antes de la decisiva recta final en los Alpes.

Clasificación general del Tour de Francia: Isaac del Toro sigue tercero

Tras la etapa 17, Isaac del Toro ocupa el tercer lugar de la clasificación general con una diferencia de 6 minutos y 51 segundos respecto al líder, Tadej Pogacar. El mexicano también conserva el maillot blanco, distintivo que identifica al mejor ciclista joven del Tour.

La clasificación general marcha de la siguiente manera:

Tadej Pogacar – 60h 04′ 17″ Remco Evenepoel – a 4′ 32″ Isaac del Toro – a 6′ 51″ Paul Seixas – a 7′ 11″ Juan Ayuso – a 9′ 22″ Mattias Skjelmose – a 10′ 14″ Lenny Martínez – a 12′ 50″ Tom Pidcock – a 12′ 58″ Jordan Jefat – a 14′ 04″ Yannis Voisard – a 24′ 18″

Además de mantenerse en el podio, Del Toro conserva una ventaja de 20 segundos sobre Paul Seixas, quien continúa como su principal perseguidor en la pelea por el maillot blanco.

¿Quién ganó la etapa 17 del Tour de Francia?

La jornada fue ganada por el belga Jasper Philipsen, quien logró imponerse en el sprint final de un grupo de escapados para conseguir su undécima victoria de etapa en el Tour de Francia. El triunfo del corredor del Alpecin-Premier Tech no modificó la lucha por la clasificación general, ya que los principales candidatos al título cruzaron la meta con el mismo tiempo.

Durante la etapa, Isaac del Toro quedó momentáneamente rezagado en los primeros kilómetros, situación que incluso llevó a Tadej Pogacar a disminuir el ritmo para esperar el regreso del mexicano al grupo de favoritos.

¿Qué viene para Isaac del Toro en el Tour de Francia?

Con tres exigentes jornadas de montaña por disputarse antes del cierre del Tour de Francia, Isaac del Toro todavía tiene margen para intentar mejorar su posición en la clasificación general.

El mexicano se encuentra a 2 minutos y 19 segundos de Remco Evenepoel, quien ocupa la segunda posición. Aunque la diferencia representa un reto importante, Del Toro dejó claro que afrontará la última parte de la carrera con confianza y sin descartar movimientos ofensivos.

El ciclista bajacaliforniano aseguró sentirse satisfecho con el nivel mostrado durante las dos primeras semanas y afirmó que encara el tramo definitivo con entusiasmo. También dejó abierta la posibilidad de lanzar ataques en la montaña, un escenario que podría redefinir la pelea por los primeros lugares antes de la llegada a París.