¿César Montes llegará a Cruz Azul como refuerzo? La Máquina enfrenta problemas para ficharlo

César Montes César Montes es uno de los posibles 'bombazos' de la Liga MX para el Apertura 2026. (Agencia EFE)

Cruz Azul busca un refuerzo ‘bomba’ para el Apertura 2026, el cual podría ser el torneo del Bicampeonato y quiere a los mejores elementos disponibles, como César ‘Cachorro’ Montes, quien está en la mira del equipo desde hace tiempo.

¿A qué equipo pertenece la carta de César Montes?

De esta forma, César Montes sigue en la mira de Cruz Azul para ser su refuerzo para el Apertura 2026, pero al parecer, las negociaciones no han llegado a buenos términos en los últimos días.

El defensa estuvo con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y su carta pertenece al Lokomotiv de Rusia, equipo que lo firmó al menos hasta el 2029 y que puede vender al mexicano en cuanto ofrezcan un precio correcto.

¿Cruz Azul va por César Montes para el Apertura 2026?

Pero un par de situaciones detienen la conversación por el mexicano, el valor del traspaso y el salario del futbolista, de acuerdo con un trascendido de TUDN.

“Hay acercamientos importantes, se avanzó bastante en el tema, pero la información que tengo es que la transferencia sería muy alta, el sueldo es muy, muy alto también y eso está frenando en estos momentos la negociación”, dicen en el trascendido.

Montes vale aproximadamente unos 7.5 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, por lo que no es un precio económico el que pagaría la Máquina por el jugador.

Es por esta razón que Cruz Azul desistiría de fichar al ‘Cachorro’ para el Torneo Apertura 2026, debido a su alto costo.

Aún no hay otro refuerzo de renombre en la mira para Cruz Azul, sin embargo, en la Liga MX, los fichajes cerrarán hasta septiembre, por lo que aún tienen tiempo para buscar.