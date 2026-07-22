Vozinha incluido en el Once Ideal del Mundial de Futbol 2026

Copa Mundial FIFA 2026. Vozinha no recibió gol ante España, la campeona del mundo, en fase de grupos y resistió de manera heroica frente Argentina en dieciseisavos de final. (Agencia EFE)

Josimar José Évora Dias Vozinha, el arquero de Cabo Verde, no sólo fue la gran sorpresa en el Mundial de Futbol 2026, sino que también fue incluido en el Once Ideal de la Copa del Mundo FIFA 2026 tras su gran actuación con la selección de su país.

El arquero de 40 años conforma el mejor equipo de toda la Copa del Mundo, con jugadores como Upamecano, Pedro Porro, Lisandro Martínez, Marc Cucurella, Rodri, Olise, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi.

En su primera Copa del Mundo, el jugador caboverdiano jugador en una segunda división, ha hecho historia para su país.

Vozinha no recibió gol ante España, la campeona del mundo, en fase de grupos, y fue la gran figura resistiendo de manera heroica ante Argentina, subcampeona del mundo en dieciseisavos de final. Eso lo ha convertido en el arquero más famoso del planeta para que conozcan que nació en Cabo Verde, Sudáfrica.

El Once Ideal del torneo es elegido mediante la votación popular de millones de aficionados en todo el planeta, el equipo reúne a los futbolistas más destacados del certamen, encabezados por superestrellas consolidadas y la gran revelación de la competencia fue el guardameta caboverdiano Vozinha.

Vozinha acumuló el 39.6% de los votos, superando en la elección popular al español Unai Simón, ganador del Guante de Oro, así como a Emiliano Martínez y Jordan Pickford.

El Once Ideal del Mundial 2026

La alineación táctica, conformada bajo un esquema 4-3-3, cuenta con una fuerte presencia de jugadores de las selecciones finalistas y semifinalistas:

Portero: Vozinha (Cabo Verde)

Defensas: Pedro Porro (España), Dayot Upamecano (Francia), Lisandro Martínez (Argentina) y Marc Cucurella (España)

Mediocampistas: Rodri Hernández (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Michael Olise (Francia)

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia)

Dominio Europeo y Estrellas Históricas

La selección campeona del mundo, España, junto a Francia lideran las representaciones en la lista con tres futbolistas cada una.

El medio campo está respaldado por la solidez de Rodri y el despliegue ofensivo de Bellingham.

En el frente de ataque, la afición reconoció el impacto de Erling Haaland con Noruega, la cuota goleadora de Kylian Mbappé y la vigencia de Lionel Messi, quien volvió a ser determinante en la travesía de la escuadra albiceleste hasta la gran final.