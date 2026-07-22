Memo Ochoa: ¿Por qué nunca jugó en un equipo grande europeo el arquero mexicano?

Memo Ochoa Memo Ochoa continuará con otros proyectos para impulsar el deporte y el estudio en niños y niñas.

El ex arquero de la Selección Mexicana, Memo Ochoa, ya dijo adiós al futbol, pero pocos saben por qué razón nunca pudo llegar a un equipo grande en el futbol mundial.

¿Por qué Memo Ochoa no pudo fichar con un equipo grande europeo?

Muchos reconocen la calidad de Memo Ochoa durante su trayectoria, pero nunca pudo pisar la cancha enfundando la casaca de un equipo grande en Europa y fue por diversas circunstancias.

De esta forma, Jorge Berlanga, quien es su representante hasta la fecha, explicó la razón del por qué Memo Ochoa nunca pudo llegar a un equipo mucho más competitivo en el extranjero.

Así, el representante contó el motivo por el cual el arquero no tuvo la oportunidad de ser parte de algún equipo de renombre en Europa, algo que siempre quisieron ver los fans de Paco Memo.

“Siempre con los porteros es muy complicado, porque hay mucho menos movimiento, casi ninguno ocupa la plaza de extracomunitario en un portero. Es cierto que estuvo muy cerca el Benfica en 2014, hubo algunos equipos ingleses, españoles, al final y sí lo puede decir no fue anteponer intereses de nadie”, dijo Berlanga en entrevista con Rafa Ramos.

¿Memo Ochoa pudo fichar con el Paris Saint Germain?

Aunque no lo parezca, Memo Ochoa sí tuvo a diversos equipos interesados en sus servicios, sin embargo, no pudo concretar algún fichaje interesante por diversos motivos.

Así también, Jorge Berlanga contó además que alguna vez Paco Memo estuvo cerca de fichar por el París Saint Germain.

Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, esto debido a los problemas de clembuterol, ya que el arquero fue suspendido.

En aquella época, el PSG tenía otros dueños y no los jeques que compraron al equipo años después.