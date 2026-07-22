Las incógnitas rumbo a la temporada NFL 2026

Coaches supervisando los entrenamientos de su equipo rumbo a la temporada

Y ahora sí, una vez acabado el Mundial de Futbol, entramos de lleno a la Temporada 2026 de la NFL. No hay mas excusas.

Hace unos días comenzaron las actividades obligatorias en los campos de entrenamiento de los equipos, y baste decir que estamos a menos de un mes de que arranque la pretemporada con el juego del Salón de la Fama, entre Carolina y Arizona, el próximo 6 de agosto, es decir, a poco más de dos semanas.

Y aunque en este espacio no gustamos de especular, como muchos lo hacen cada vez que inicia un temporada, al grado de querer predecir qué equipos disputarán el Super Bowl desde agosto, lo que si podemos hacer es preguntarnos por algunos de los temas que más incógnitas levantan en cada franquicia de cara a la campaña.

Por esa razón, lancemos las 32 preguntas (una por equipo) más inquietantes a responder en esta campaña. Y vaya que algunas pueden definir el largo camino de los 17 juegos en el horizonte. Así que comencemos con la Conferencia Americana (la Nacional para la próxima semana:

AFC ESTE

BUFFALO

¿El nuevo coach, Joe Brady, será la solución para que los Bills den el siguiente paso y llegar a un Super Bowl?

Tras el despido de Sean McDermoth lo único que hicieron fue ascender a su coordinador ofensivo, lo cual podría no representar un verdadero cambio interno en el sistema.

NUEVA INGLATERRA

¿La incorporación del receptor AJ Brown (ex Filadelfia) será la verdadera pieza clave para hacer de la ofensiva de los Patriotas una máquina letal de ataque?

En teoría debe sumar mucho a la ofensiva y ser una enorme ayuda para el quarterback Drake Maye, pero Brown es de esos elementos que suelen hacer berrinches, lo que podría afectar la armonía en el vestidor.

MIAMI

¿Los Delfines podrán ser medianamente competitivos después de haber hecho un limpieza en serio en el equipo, y comenzar desde cero con un coach de bajo perfil como Jeff Hafley (ex coordinador defensivo de Green Bay) y un quarterback sin grandes credenciales como Malik Willis?

Al parecer los Delfines se mantendrán en la parte baja de la División. Un año de aprendizaje para el nuevo entrenador, y por qué no, ir en pos de una gran primera selección colegial para hacerse un pasador franquicia en 2027.

NY JETS

¿El segundo año del coach Aaron Glenn puede ser el despegue para el equipo tras la llegada de Geno Smith como mariscal de campo?

La presión es enorme para Glenn, y no le queda más que confiar en que Smith sacará la nave adelante. Es un buen pasador, pero la realidad es que los Jets requieren de un cerebro ofensivo en su staff. Espera que Frank Reich, sea esa mente brillante para guiarlos. Reich logró grandes cosas en Filadelfia e Indianapolis en su momento. Asimismo los Jets realmente requieren de un quarterback que sea formado desde abajo en las entrañas del equipo.

AFC NORTE

PITTSBURGH

¿De verdad la familia Rooney cree que la dupla del nuevo coach. Mike McCarthy, y el ya muy veterano Aaron Rodgers, les dará un título en esta campaña?

De acuerdo a la expectativa de los dueños, la contratación de ambos no es para ser sólo contendientes y llegar a playoffs, su idea es para ser campeones, pero ya veremos que tanto afecta al coach McCarthy haber estado un año en el retiro, y por supuesto, otro año más de edad para un Rodgers que, aunque conserva su calidad, ya son sólo destellos. Es una apuesta muy arriesgada.

BALTIMORE

¿El nuevo coach Jesse Minter (ex coodinador defensivo en Los Angeles Cargadores) representará un cambio radical, tras el agotamiento físico y metal que ya era la presencia de John Harbaugh?

Es un coach joven que ya había trabajado con el equipo en su defensiva. Es conocido y empático con el grupo. Es talentoso, y ha prometido un trabajo más relajado para centrarse más en los juegos. Defensivamente no debe tener problemas, la clave será la química que logre con Lamar Jackson. Cuando este quarterback esta sano y dispuesto a jugar, los Cuervos son muy efectivos.

CINCINNATI

¿El quarterback Joe Burrow podrá mantenerse sano durante toda la temporada?

Con los Bengalies no hay una pregunta más incisiva que ésta. Si Burrow esta al 100 por ciento, son un equipo de playoff; pero si carecen de él, sólo participan en la Liga.

CLEVELAND

¿Otro año perdido tras la elección de un nuevo entrenador que no figuraba en el mapa de los más esperados, como Todd Monken, y una última oportunidad para el desastroso mariscal DeShaun Watson?

En la temporada baja negociaron a su mejor jugador, el ala defensivo Myles Garrett, a cambio de altas selecciones colegiales. Lo anterior apunta a que apuestan por una reconstrucción sin esperar grandes progresos en esta campaña. Monken parece más un experimento, y de Watson, pues a desquitar el dineral que le pagaron.

AFC SUR

INDIANAPOLIS

¿El quaterback Daniel Jones regresará completamente sano y recuperado de su lesión?

No hay más pregunta con los Potros que esa. Fue evidente que el equipo se cayó cuando perdieron a Jones. Eran los líderes de la Conferencia, y sin él se esfumó todo.

JACKSONVILLE

¿El coach Liam Coen podrá mantener el encanto de su idea ofensiva y seguir madurando al mariscal Trevor Lawrence?

Es el reto para este entrenador: demostrar que no sólo fue el año del debut al frente del equipo y la sorpresa que ello representa para los rivales. De lograrlo, Lawrence debe dar el siguiente paso en su desarrollo como pasador. Ello dependerá en gran medida del regreso sano de Travis Hunter, el fenómeno receptor-esquinero que quedó a deber en la temporada anterior.

HOUSTON

¿Volveremos a ver la versión original del mariscal CJ Stroud, esa de hace tres años que tenia un gran futuro por delante, o se apagó su estrella?

La campaña anterior fue decepcionante en la posición para los Texanos: Stroud nunca alcanzó el nivel que mostró hace un par de años atrás. Aunque no se reconozca, la presión es enorme sobre el chico para jugar como se espera de él, de lo contrario podrían llegar cambios.

TENNEESSE

¿Esta segunda oportunidad para Robert Saleh como coach será la definitiva?

Llega la segunda oportunidad como coach general para Saleh, la extraordinaria mente defensiva. Su primera incursión con NY Jets hace un par de años fue un fracaso; ahora regresa con los Titanes y mucho de su éxito dependerá de lo que logre su quarterback Cam Ward, que al momento no ha deslumbrado como se pensaba tras salir de la universidad. La diferencia puede ser el coordinador ofensivo, Brian Daboll. Si logra desarrollar a Ward, la era Saleh puede comenzar a rendir frutos.

AFC OESTE

DENVER

¿El mariscal Bo Nix estará listo para abrir la temporada?

Es un hecho: Nix es la pieza que hace funcionar al ataque. Los Broncos eran de Super Bowl el año anterior con él en los controles. De su salud dependerá el arranque del equipo.

KANSAS CITY

¿De regresar completamente recuperado de su lesión, Pat Mahomes volverá a ser el mismo de siempre? La incorporación de Keneth Walker por tierra será determinante para volver a ser contendientes a playoff?

El regreso de Eric Bieniemy como coordinador ofensivo será determinante, aunado a que Mahomes cuente de nuevo con su total movilidad como lo conocemos. Aún así, la adición de Walker será la gran carta bajo la manga de los Jefes. Un ataque muy balanceado.

LOS ANGELES CARGADORES

¿Por fin despegará el quarterback Justin Herbert bajo la tutela del nuevo coordinador ofensivo Mike McDaniel?

El coach Jim Harbaugh casi logró su objetivo: hacer competitivo al equipo, sólo faltó que la ofensiva jugara de verdad en playoff. La llegada del dinámico e imaginativo McDaniel debe dar ese impulso final a un pasador que requiere una batuta creativa al ataque.

LAS VEGAS

¿Será impacto inmediato la llegada del coach Klint Kubiak?

La presión ahí está. Como coordinador ofensivo ganador de Super Bowl con Seattle, debe responder con éxito inmediato. Eso es lo que se espera de él. Tiene un buen apoyo en el mariscal veterano Kirk Cousins. La cuestión es si Cousins responderá o forzarán el debut del novato Fernando Mendoza como pasador.

La siguiente semana, las preguntas sobre los equipos de la Conferencia Nacional.