¿A qué hora ver las prácticas libres del Gran Premio Hungría?

Fórmula 1, temporada 2026. Mercedes con Kimi Antonelli seguirá buscando marcar el ritmo en el Gran Premio de Hungría que se corre este fin de semana. (Agencia EFE)

El Gran Premio de Hungría se corre este fin de semana con el italiano Kimi Antonelli cómodo al frente del campeonato, tras sumar su sexta victoria de la temporada en el Gran Premio de Bélgica la semana pasada. La carrera en Hungría es también la última antes del parón de verano

Antonelli se presenta con una ventaja de 50 puntos sobre George Russell y de 45 sobre Lewis Hamilton, después de que la carrera del británico terminó en Bélgica tras una colisión en la primera vuelta con el mismo Hamilton en Spa.

El GP de Hungría le dará a Ferrari otra oportunidad de poner a prueba sus progresos frente a Mercedes en un circuito donde el rendimiento puro del motor importa menos que en Spa o Silverstone.

Con el circuito de Hungaroring previsto como menos exigente en cuanto al despliegue de energía, el foco debería volver a desplazarse hacia el equilibrio del coche y la ejecución de la carrera.

Todo inicia el viernes con las dos sesiones de entrenamientos libres y continúa el sábado con la última práctica previa a la clasificación. El domingo se disputará la carrera.

Horario del viernes del GP de Hungría de F1

(tiempo del centro de México)

Práctica 1 - viernes 24 de julio 5:30 hrs.

Práctica 2 - viernes 24 de julio 9:00 hrs.