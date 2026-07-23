¿Mundial bajo sospecha? Reportan supuestos amaños en varios partidos, incluido el México vs. Sudáfrica

México vs Sudáfrica El mediocampista sudafricano Themba Zwane fue expulsado (Fotos Mexsport)

El Mundial de 2026 sigue dando de qué hablar. Un organismo internacional especializado en la protección de la integridad deportiva detectó diversas situaciones que considera atípicas durante el torneo, aterrizando el tema en el posible amaño de partidos.

De acuerdo con información publicada por The Athletic, el Grupo de Copenhague emitió siete alertas relacionadas con posibles irregularidades en las apuestas deportivas, entre ellas una acción ocurrida durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Aunque el informe completo todavía no ha sido difundido, el Consejo de Europa presentó un resumen de sus principales hallazgos. Las observaciones no representan una confirmación de amaño de partidos, aunque sí abren la puerta a investigaciones adicionales sobre movimientos considerados fuera de lo habitual en distintos encuentros de la Copa del Mundo.

¿Qué pasó en el México vs. Sudáfrica?

Uno de los episodios incluidos en las observaciones corresponde al compromiso entre México y Sudáfrica. Según el reporte citado por The Athletic, la expulsión del mediocampista sudafricano Themba Zwane, ocurrida al minuto 84, fue identificada como uno de los eventos que activó un “aviso amarillo” dentro del sistema de monitoreo del Grupo de Copenhague.

La organización explicó que este tipo de alerta no implica que exista una manipulación comprobada del resultado. Su función consiste en señalar hechos que presentan comportamientos inusuales y que ameritan una revisión más profunda por parte de los organismos responsables de preservar la integridad de las competencias.

El sistema empleado por el grupo contempla cuatro niveles de clasificación. El color verde identifica situaciones normales; el amarillo indica un incremento moderado en el nivel de alerta; el naranja refleja una preocupación mayor; mientras que el rojo representa el máximo grado de riesgo.

Otros partidos del Mundial también quedaron bajo observación por supuesto amaño o manipulación

Las alertas no se limitaron al encuentro entre México y Sudáfrica. El resumen del informe también menciona movimientos llamativos relacionados con el empate sin goles entre España y Cabo Verde, donde la plataforma de mercados de predicción basada en criptomonedas Polymarket registró operaciones por aproximadamente 4.8 millones de dólares a favor de que la selección española no consiguiera la victoria.

Otro de los casos señalados corresponde al duelo entre España y Arabia Saudita. En ese encuentro, el Grupo de Copenhague identificó como un elemento digno de revisión el retraso de tres minutos y medio del equipo del VAR para invalidar un gol anotado por Ferran Torres durante el triunfo español por 4-0.

El caso Balogun motivó una solicitud formal a la FIFA

Entre los puntos que más llamó la atención del organismo figura un mercado abierto por Polymarket el 2 de julio con una pregunta específica sobre la posible participación de Folarin Balogun frente a Bélgica.

Ese mercado apareció el mismo día en que el delantero estadounidense fue expulsado durante el partido contra Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final. La FIFA confirmó tres días después que el futbolista podría disputar el siguiente encuentro tras dejar sin efecto la sanción disciplinaria.

Además, durante el Mundial hubo otros 14 futbolistas expulsados y ninguno generó un mercado similar relacionado con su disponibilidad para el siguiente compromiso. A partir de ello, el Grupo de Copenhague envió una solicitud oficial a la FIFA para obtener una explicación por escrito sobre ese episodio.

¿Qué dice la FIFA sobre el supuesto amaño de partidos?

Las conclusiones del Grupo de Copenhague contrastan con la postura presentada por el Grupo de Trabajo de Integridad de la FIFA. El organismo rector del futbol informó que, tras supervisar los 104 partidos del campeonato, no detectó actividad sospechosa en las apuestas ni indicios de manipulación en ninguno de los encuentros disputados.

Por ahora, las alertas difundidas por el Grupo de Copenhague no constituyen una prueba de que existiera manipulación en los partidos señalados. Su propósito consiste en identificar situaciones consideradas atípicas para que las autoridades deportivas determinen, mediante las investigaciones correspondientes, si existe algún elemento que justifique nuevas acciones.