Isaac del Toro en el Tour de Francia: clasificación general tras la etapa 18

Isaac del Toro en el Tour de Francia El ciclista mexicano se mantiene en el podio de la clasificación general (EFE)

Cuando el Tour de Francia 2026 entra en su tramo definitivo, cada jornada adquiere un valor estratégico. La etapa 18 dejó pocas modificaciones entre los aspirantes al título, aunque para Isaac del Toro representó mantenerse en el podio.

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia?

El ciclista mexicano conservó el tercer lugar de la clasificación general, defendió con autoridad el maillot blanco de mejor joven y llegará a las últimas tres etapas con el podio todavía en sus manos.

El recorrido alpino no provocó movimientos entre los principales candidatos. El grupo de favoritos administró diferencias durante gran parte del día y cruzó la meta sin abrir una batalla directa por la clasificación, una señal de que las fuerzas quedaron reservadas para los dos grandes desafíos de montaña que aún restan en la edición 2026.

Del Toro finalizó en el puesto 17, siempre dentro del grupo que custodiaba a los hombres de la clasificación general, una diferencia importante respecto a la etapa previa, cuando sufrió en el primer ascenso y llegó a perder contacto de forma momentánea.

Esta vez administró el esfuerzo con mayor solvencia y evitó ceder tiempo frente a sus rivales directos. Como consecuencia, continúa tercero de la clasificación con una desventaja de 6 minutos y 51 segundos respecto al líder, Tadej Pogacar, además de conservar el liderato entre los ciclistas menores de 25 años.

¿Quién ganó la etapa 18 del Tour de Francia?

Richard Carapaz aprovechó la libertad que concedió el pelotón principal para integrarse a la escapada del día y lanzar el movimiento definitivo en el ascenso final hacia Orcières-Merlette.

El ecuatoriano cruzó la meta en solitario después de completar los 185.2 kilómetros en 4 horas, 26 minutos y 21 segundos, resultado que también fortalece sus aspiraciones dentro de la clasificación de la montaña. Detrás de él llegaron Mauro Schmid y Matteo Jorgenson, mientras el grupo de los favoritos apareció más de cuatro minutos después sin alterar el orden de la general.

Clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 18

Tadej Pogacar continúa al frente de la competencia con un tiempo acumulado de 65:34:13. Remco Evenepoel permanece segundo a 4 minutos y 32 segundos, mientras Isaac del Toro conserva la tercera posición a 6:51.

Paul Seixas marcha cuarto a 7:11 y Juan Ayuso ocupa el quinto sitio a 9:22. Mattias Skjelmose aparece sexto a 10:14, Lenny Martínez es séptimo a 12:50, Tom Pidcock octavo a 12:58, Jordan Jegat noveno a 22:50 y Richard Carapaz completa los diez primeros lugares después de su victoria de etapa.

La etapa 19 pondrá a prueba el histórico Tour de Isaac del Toro

El recorrido de 127.9 kilómetros culminará en el emblemático Alpe d’Huez, uno de los puertos más exigentes y simbólicos del ciclismo mundial.