Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Cuándo, a qué hora y en qué canal ver la ceremonia de inauguración?

Santo Domingo 2026 México llevará 646 atletas. (Gobierno de México)

A pesar de que el Mundial FIFA 2026 llegó a su final, el deporte encuentra nuevas rutas para mantenerse en el centro de la conversación, siendo los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 la próxima competencia internacional que reunirá a más de 6,000 atletas de 37 países, quienes medirán sus talentos en 40 disciplinas distintas.

De acuerdo con el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la ceremonia de inauguración que se llevará a cabo en el estadio Félix Sánchez, promete un espectáculo “innovador” al contar con 200 bailarines, un segmento de moda y la presentación de un famoso grupo musical dominicano.

¿Cuándo y dónde iniciarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este 2026 se realizarán en República Dominicana, con una ceremonia de inauguración programada para el viernes 24 de julio. Sin embargo, la competencia deportiva arrancó su fase preliminar el lunes 20 de julio con la disciplina de polo acuático.

Esta competencia internacional es la más antigua de la región, programada para durar dieciséis días —ya que se extenderá hasta el 8 de agosto del año presente—, e incluye el talento deportivo más destacado de América Latina y el Caribe.

“Nuestros atletas deben sentirse orgullosos de cómo el pueblo dominicano los recibe”, declaró Fernando Langa, miembro del Comité Organizador, quien destacó la cálida bienvenida que los y las deportistas han recibido en el país anfitrión.

La ceremonia de apertura se llevará a cabo en el estadio Félix Sánchez, ubicado dentro de las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde ya se encuentra instalado el pebetero y las banderas participantes, incluyendo la de México.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿a qué hora y en qué canal ver la ceremonia de inauguración?

México es una de las delegaciones más fuertes, pues arriba a la competencia con 646 atletas, lo que convierte a la justa veraniega en un imperdible para la población mexicana.

Contrario a los malabares para seguir cada uno de los partidos en el Mundial 2026, los Juegos Centroamericanos y del Caribe pueden ser vistos con mayor facilidad a través de transmisiones gratuitas en el internet o canales deeportivos.

YouTube: Cuenta oficial de Santo Domingo 2026 ( Centro Caribe Sports Channel ) y Claro Sports .

Cuenta oficial de Santo Domingo 2026 ( ) y . Canales de suscripción: FOX Sports.

A pesar de que no han anunciado que transmitirán la ceremonia de inauguración, los canales de televisión abierta TV Azteca e Imagen Televisión transmitirán la actividad de los juegos hasta el día de su finalización.

La hora de inicio de la ceremonia de inauguración está programada para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo será la ceremonia de innauguración de los Juegos Santo Domingo 2026?

Según algunos detalles revelados por la organización del evento, la ceremonia contará con un espectáculo de mil 100 drones, 100 serán pirotécnicos—, se utilizarán 500 láseres y 30 mil insignias LED que serán personalizadas para que cada asistente tenga interacción con la ceremonia al “convertirse en un píxel”.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de los ‘Ilegales’, grupo que combina merengue house y fusión latina, de gran fama en República Dominicana.

“Es una oportunidad que estábamos esperando desde 2018. Nos preparamos para hacer el mejor espectáculo posible. Seremos un referente de calidad y una muestra de que los dominicanos somos buenos anfitriones”, mencionó Alberto Zayas, productor general del espectáculo.