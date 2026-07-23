Atlas planea construir estadio: ubicación y detalles de la nueva casa de Los Rojinegros El nuevo estadio del Atlas tendría una capacidad de hasta 30 mil aficionados; esto es lo que se conoce del nuevo recinto (@AtlasFC)

Tras ser adquirido por el Grupo PRODI, Atlas Fútbol Club estaría planeando la construcción de un nuevo estadio, el cual tendrá una capacidad de hasta 30 mil personas.

De acuerdo con lo publicado por Mediotiempo, los Rojinegros estarían dejando el Estadio Jalisco, donde actualmente juegan como locales, para mudarse a un nuevo recinto, el cual está siendo diseñado por Grupo Prodi, encabezado por José Miguel Bejos.

¿Dónde se construirá el nuevo estadio del Atlas?

Según estos reportes, el nuevo estadio estaría ubicado en Avenida Olímpica y Avenida Revolución en Guadalajara, al lado del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).

El terreno le pertenece al municipio de Guadalajara y actualmente se renta para la colocación de circos. Sin embargo, durante los años 90 habría sido el Estadio Tecnológico donde jugaban los Charros de Jalisco, un equipo de béisbol.

¿Cómo será el nuevo estadio del Atlas?

Las fuentes consultadas por Mediotiempo señalan que la construcción del nuevo estadio del Atlas contempla también un estacionamiento, una plaza comercial, así como otras amenidades. Del mismo modo, el nuevo estadio implementaría tecnología tanto en la cancha como en las tribunas.

Por otra parte, se ha señalado que el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), que estaría al lado del nuevo estadio, tendría una participación en el centro comercial, sin que se revelaran más detalles.

Actualmente, la construcción del estadio se encontraría en su fase inicial, por lo que se espera que próximamente empiece la etapa de planeación y ejecución. Cabe señalar que esta información no ha sido confirmada por el Grupo Prodi o por el propio Atlas Fútbol Club.

A pesar de que la construcción del estadio no ha sido confirmada por el Grupo Prodi, los reportes señalan que, de continuar los planes, los Rojinegros estarían estrenando nueva casa en dos o tres años, aunque mientras tanto continuarán jugando en el Estadio Jalisco.