La bandera de México ya ondea en la Villa Centroamericana en Santo Domingo 2026

Santo Domingo 2026. Que bonita luce la bandera de México en la Villa Centroamericana de Santo Domingo, sede de los JCC 2026. (COM)

La bandera de México fue izada este jueves en la explana de la Villa Centroamericana en Santo Domingo, República Dominicana, donde este viernes con la ceremonia de inauguración arranca la edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mismos que culminarán el 8 de agosto y en los que la delegación mexicana aspira a dominar el medallero por tercera ocasión consecutiva.

Varios deportistas mexicanos que entrarán en acción la primera semana de las dos de competencia, estuvieron en la ceremonia del izamiento de la bandera mexicana y también se alistan para estar presentes este viernes en la ceremonia inaugural.

En un comunicado del Comité Olímpico Mexicano se informó que Abril Flores, jugadora de voleibol de playa y que ha ganado títulos en el circuito Norceca se mostró contenta por ser parte de la delegación y de portar con orgullo los colores del país.

“Estoy emocionada por estar en los Centroamericanos, es el inicio de un ciclo que deseo culminar con unos Juegos Olímpicos”, dijo. “Hemos entrenado fuerte. Hay armonía en el equipo y vamos por los triunfos con nuestro carácter y determinación”, agregó.

La gimnasta Ana Luisa Abraham mostró felicidad por estar en sus primeros Juegos Centroamericanos, “quiero dar lo mejor de mí en estos juegos y estoy segura que lo lograré”.

Con apenas 16 años de edad, la yucateca es una de las atletas juveniles de la delegación mexicana. En los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se apoderó del título consagrándose en lo más alto del podio.

La bandera nacional ya ondea en la Villa Centroamericana y cada uno de los atletas que integran el elenco nacional están listos para buscar la cima en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.