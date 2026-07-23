Guía para entender el nuevo formato de la Liga MX Femenil: Grupos y liguilla cruzada

Liga MX Femenil Anuncian nuevo formato para el Apertura 2026 (Fotos Liga MX Femenil)

La Liga MX Femenil inicia una nueva etapa con un cambio profundo en su sistema de competencia para el Apertura 2026. A continuación, te presentamos cómo funcionará el formato del futbol femenil mexicano.

A partir de esta temporada, el campeonato dejará atrás el modelo tradicional de una tabla general única para dar paso a un esquema con dos grupos, partidos intergrupales y una liguilla con cruces entre sectores, una modificación que busca equilibrar la competencia y reducir los largos desplazamientos de los clubes.

Aunque el calendario conservará los torneos Apertura y Clausura, la estructura de cada certamen cambia por completo. Los 18 equipos continuarán participando desde el inicio de cada campeonato, aunque ahora lo harán dentro de una organización distinta que redefine tanto la fase regular como el camino hacia el título.

¿Cómo era el formato anterior de la Liga MX Femenil?

Hasta el torneo anterior, los 18 clubes se enfrentaban entre sí durante la fase regular, por lo que cada equipo disputaba 17 partidos. Al concluir esa etapa, todos aparecían en una clasificación general y los mejores clasificados obtenían su boleto a la liguilla.

Ese sistema desaparece para dar lugar a un formato que divide a los equipos desde el comienzo del torneo y modifica el número de encuentros de la fase regular.

¿Cómo es el nuevo formato? Grupos de la Liga MX Femenil

El nuevo modelo divide a la Liga MX Femenil en dos grupos de nueve clubes cada uno. La distribución fue realizada considerando el rendimiento deportivo acumulado de cada institución desde el Apertura 2020, además de criterios geográficos que buscan disminuir los viajes largos y favorecer los tiempos de recuperación de las futbolistas.

El Grupo A estará integrado por Tigres, Rayadas, Toluca, Juárez, Cruz Azul, León, Querétaro, Atlante y Santos.

Por su parte, el Grupo B reunirá a América, Pachuca, Chivas, Pumas, Tijuana, Atlético de San Luis, Atlas, Puebla y Necaxa.

Además, cada grupo estará dividido internamente en tres bloques de tres equipos. Esta organización servirá para determinar los rivales que cada club enfrentará del sector opuesto durante la fase regular.

¿Cuántos partidos jugará cada equipo de la Liga MX Femenil?

Cada equipo disputará un total de 14 encuentros durante el Apertura. Ocho partidos serán frente a los integrantes de su mismo grupo, con un solo enfrentamiento ante cada rival.

Calendario Liga MX Femenil El torneo inicia el 31 de ejulio

Los seis compromisos restantes serán intergrupales. Cada club enfrentará a dos equipos pertenecientes a cada uno de los tres bloques del grupo contrario, lo que permitirá mantener enfrentamientos entre todos los sectores sin necesidad de un calendario completo entre los 18 participantes.

El Clausura conservará la misma estructura, aunque con ajustes en el calendario. Los partidos grupales cambiarán de localía respecto al Apertura y los enfrentamientos intergrupales incluirán a los rivales pendientes que no se enfrentaron en el primer torneo.

Además, se agregará un segundo adversario por bloque mediante un sorteo para completar nuevamente los seis encuentros entre grupos. Cuando un rival se repita respecto al Apertura, el partido se jugará con la sede invertida.

Con este mecanismo, al finalizar ambos torneos cada club habrá jugado al menos una vez contra los otros 17 integrantes de la liga y habrá cumplido la visita recíproca frente a todos los equipos de su mismo grupo.

¿Cómo será la Liguilla de la Liga MX Femenil?

La fase final también presenta modificaciones Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde comenzarán los cruces entre sectores.

Las eliminatorias serán:

Primer lugar del Grupo A contra cuarto del Grupo B.

Primer lugar del Grupo B contra cuarto del Grupo A.

Segundo lugar del Grupo A contra tercer lugar del Grupo B.

Segundo lugar del Grupo B contra tercer lugar del Grupo A.

Los cuartos de final se disputarán a partidos de ida y vuelta. Si existe empate en el marcador global, avanzará el equipo que haya terminado mejor ubicado dentro de la clasificación de su grupo.

Para las semifinales, los cuatro sobrevivientes serán reordenados conforme a la tabla general. El primer lugar enfrentará al cuarto y el segundo al tercero. En caso de igualdad global, también avanzará el club con mejor posición en esa clasificación.

La final conservará el formato de ida y vuelta, aunque el criterio de desempate será diferente. Si ambos equipos terminan igualados en el marcador global, el campeonato se decidirá mediante una tanda de penales.

Con este esquema, cada temporada tendrá dos campeonas de liga, dos fases finales y posteriormente la disputa del Campeón de Campeonas.