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Del 16 al 22 de julio, Chennai vuelve a ser el epicentro del ajedrez clásico indio con la cuarta edición del Quantbox Chennai Grand Masters, un round-robin a ocho jugadores con control de 90 minutos para toda la partida más 30 segundos de incremento desde el primer movimiento. El premio para el ganador asciende a 25 lakh de rupias (unos 26.000 dólares).

El campo de participantes no podría ser más exigente: el flamante campeón mundial Gukesh Dommaraju regresa a Chennai por primera vez desde que se coronó campeón, acompañado por Nodirbek Abdusattorov, Arjun Erigaisi, Alireza Firouzja, Dmitry Andreikin, Nihal Sarin, Hans Niemann y Pranesh M.

El torneo, que nació en 2023 cuando Gukesh necesitaba puntos para el Circuito FIDE, se ha consolidado como el evento clásico más fuerte de India, y esta edición está resultando especialmente dramática gracias a un Firouzja arrollador. El francés abrió el torneo derrotando a Pranesh M para tomar la delantera en solitario, y en la segunda ronda protagonizó un auténtico golpe de autoridad: venció al propio Gukesh en una batalla de 69 movimientos, ampliando su ventaja a un punto completo sobre el resto del campo.

SUSPENSE SIN DESENLACE

Las demás partidas de las primeras rondas han estado marcadas por el suspense sin desenlace: Abdusattorov salió apurado de la apertura frente a Niemann y luego frente a Erigaisi sin perder terreno, mientras Andreikin salvó tablas ante Erigaisi con un jaque perpetuo providencial, y Nihal Sarin reconoció haber hecho “un sacrificio de pieza infeliz” contra Niemann antes de salvar el punto en 132 movimientos.

Con Firouzja como único jugador invicto y en cabeza, la pregunta que sobrevuela Chennai es si el campeón mundial logrará reaccionar a tiempo o si el francés sostendrá su ritmo hasta el domingo 22, cuando se dispute la última ronda.

Firouzja – Gukesh

Ruy López

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–0 8.h3 Ab7 9.d3 d6 10.Ad2 Cb8 11.a4 Cbd7 12.Cc3 c6 13.axb5 axb5 14.Txa8 Dxa8 15.Ch4 g6 16.Ah6 Te8 17.Df3 Af8 18.Axf8 Txf8 19.De3 Dd8 20.Dh6 Cc5 21.Aa2 Ac8 22.Cf3 b4 23.Cd1 Da5 24.Ac4 b3 25.Axb3 Cxb3 26.cxb3 Db4 27.Ce3 Dxb3 28.Dh4 Ch5 29.De7

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29….Cf4?? (Este grosero error cuesta un peón sin compensación. La simple 29….De6 30.Dc7 Dd7 defiende todo. Es asombrosa la cantidad de errores garrafales que ahora cometen estos dos jugadores de élite. Da una idea de lo difícil que es el ajedrez)

30.Dxd6 Cxd3 31.Tb1 f6? 32.Cd2 Db5 33.Cdc4?? Cf4 34.Rh2 Ae6 35.Tc1 Axc4? 36.Cxc4?? Tf7?! 37.Tc2?! Db3?? 38.Ce3 Rg7 39.Dxc6 Db4 40.Dc4?? Tb7?? 41.Dc8 Tf7 42.De8?? Te7?? 43.Dd8 Ce6 44.Cd5? Cxd8 45.Cxb4 Tb7 46.Cd5 Ce6? 47.b4 f5 48.Tc6 Rf7 49.b5 Cd4 50.Tc7+? Txc7 51.Cxc7 Re7 52.b6 Rd6 53.Cd5 Rc6 54.f3 fxe4 55.fxe4 Cb3 56.Rg3 Cd2?? 57.Cf6 Rxb6 58.Rf2?? h5?? 59.Cd7+ Rc7 60.Cxe5 Cxe4+ 61.Re3 Cf6 62.Cxg6 Rd6 63.Rf4 Cd5+ 64.Rg5 Ce3 65.Cf4 Re5 66.g3 Re4 67.Cxh5 Rf3 68.g4 Cd1 69.Cf6 1–0