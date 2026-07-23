Selección Mexicana sub-20: Partidos, fechas y horarios del ‘Tricolor’ en el Premundial CONCACAF

Selección Mexicana sub-20 El cuadro juvenil mexicano disputará en Puebla la fase de grupos del torneo en busca de su boleto a Juegos Olímpicos y Mundial sub-20 de 2027.

El camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y a la Copa del Mundo sub-20 de 2027comienzan esta semana para la Selección Mexicana . El equipo juvenil busca seguir aprovechando la euforia que dejó el Mundial en nuestro país. El equipo dirigido por Eduardo Arce comenzará el torneo donde buscará los boletos para dos de las competencias más importantes con límite de edad con la ventaja de la localía una vez más.

No obstante, la mala noticia es que no podrán contar con Gilberto Mora, el mediocampista sensación de los Xolos de Tijuana que recientemente se convirtió en el jugador mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo de la FIFA este 2026.

México vs Antigua y Barbuda | viernes 24 de julio (17:00 horas)

El camino comienza ante el rival del bombo 4 y en teoría más “accesible” del torneo. El cuadro caribeño podría representar una oportunidad para que el ‘Tricolor’ juvenil comience con el pie derecho y gane confianza de cara al resto de la fase de grupos y de una posible ronda de eliminación.

México vs Costa Rica | lunes 27 de julio (20:00 horas)

Para el segundo enfrentamiento, el equipo sub-20 tendrá que medirse a Costa Rica. Un partido entre el equipo ‘Azteca’ y los ‘Ticos’ siempre es sinónimo de rivalidad e intensidad, por lo que este podría ser el desafío más complicado para este equipo en la ronda preliminar.

México vs Guatemala | jueves 30 de julio (19:00 horas)

Finalmente, la fase de grupos concluirá con el enfrentamiento ante Guatemala. El equipo centroamericano se clasificó en el segundo bombo de este torneo, estando por encima de selecciones como Canadá, Jamaica y Haití, lo que lo podría colocar como una de las sorpresas a seguir en este torneo.

¿Qué necesita México para conseguir su boleto a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y al Mundial 2027?

Este torneo servirá para obtener el boleto a las dos siguiente competencias con límite de edad, por lo que el resultado será fundamental para definir la continuidad tanto del cuerpo técnico como de los futbolistas juveniles de cara a buscar una oportunidad en el representativo absoluto en el futuro.

Para llegar al Mundial sub-20 que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán en el 2027, basta con que lleguen a las semifinales, ya que los cuatro mejores equipos de la CONCACAF estarán instalándose en este torneo.

No obstante, para estar en los Juegos Olímpicos de LA 2028, tendrán que ser campeones del certamen, ya que este torneo sólo otorga una plaza adicional a la del equipo local, que serán los Estados Unidos. En caso de que el cuadro de las barras y las estrellas llegue a la gran final, al equipo mexicano le bastaría con estar también en la disputa por el campeonato.