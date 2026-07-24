La región que inventó sus propios Juegos

JCC. A competir.

París quedaba demasiado lejos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe nacieron de una incomodidad: el mundo olímpico existía, sí, pero quedaba lejos. No sólo lejos en kilómetros. Lejos en dinero, en mirada, en estructura, en idioma deportivo.

París 1924 había mostrado el tamaño del escenario internacional, pero también el lugar pequeño que ocupaban muchas naciones de esta región en esa fotografía. El deporte mundial ya tenía teatro, himnos, reglamentos y solemnidad. Lo que no tenía era suficiente paciencia para mirar hacia el Caribe y Centroamérica sin gesto de visita.

Entonces apareció una idea sencilla y ambiciosa: si el mundo no miraba hacia acá, había que construir un escenario propio.

La región no esperó permiso del mundo; organizó una competencia para empezar a verse a sí misma.

Conviene recordarlo ahora, cuando a veces se les llama “juegos menores” con esa ligereza de quien confunde rating con historia. Menor no era la idea. Menor era la atención. Los Centroamericanos nacieron cuando todavía había que inventar casi todo: delegaciones, calendarios, federaciones, viajes, reglas compartidas, símbolos comunes.

Antes de competir, la región tuvo que imaginarse como región.

Y eso, en deporte, ya era una forma de victoria.

TRES PAÍSES BASTARON PARA EMPEZAR

La primera reunión organizativa en América ocurrió en la Ciudad de México, el 16 de octubre de 1925. Hubo delegados, países convocados, entusiasmos desiguales y esa fe administrativa que se necesita para creer que una firma puede convertirse en estadio.

Un año después, el 12 de octubre de 1926, se inauguraron los primeros Juegos Deportivos Centroamericanos. De nueve países invitados, llegaron tres: Cuba, Guatemala y México.

Tres países parecen pocos si uno mira con ojos de ceremonia moderna, acostumbrados a desfiles interminables, drones, patrocinadores y fuegos artificiales con complejo de eternidad. Pero tres países bastan para fundar una costumbre si llegan con la terquedad adecuada.

Participaron 269 atletas. Siete deportes. Treinta y nueve finales. Todas varoniles.

El dato tiene su sombra: la región empezaba a verse, pero todavía miraba con medio ojo. Las mujeres estaban fuera de la escena, como si el deporte necesitara aprender lentamente a contar completo. La historia nunca nace limpia. Nace con barro, omisiones, entusiasmo y actas mal dormidas.

Pero nació.

Y no nació como adorno. Nació como ensayo de pertenencia. Cuba, Guatemala y México no fueron únicamente delegaciones; fueron los primeros tres acentos de una conversación deportiva que después crecería hacia islas, costas, fronteras, montañas, barrios, acentos y orgullos que rara vez entraban completos en el gran relato olímpico.

La región empezó pequeña porque casi todo lo importante empieza sin saber que será importante.

NO ERAN JUEGOS MENORES: ERAN JUEGOS PRIMEROS

Hay competencias que nacen con reflectores. Otras nacen con necesidad. Los Centroamericanos pertenecen a esta segunda especie. No llegaron para competir contra el mundo, sino para darle forma deportiva a una región que necesitaba medirse consigo misma antes de pedirle sitio a los demás.

Por eso su antigüedad no es un adorno de museo. Es una prueba.

Desde 1926, estos Juegos han sido algo más que una tabla de medallas. Han sido laboratorio, escuela, frontera, puente, termómetro. Ahí se ve quién tiene sistema deportivo y quién sólo tiene talento suelto. Quién sostiene procesos y quién improvisa con himno. Quién llega con estructura y quién llega con coraje, que es admirable, pero se cansa más rápido.

La medalla, en estos Juegos, nunca ha sido sólo metal. Ha sido también una manera de decir: aquí estamos. Aquí corremos. Aquí nadamos. Aquí boxeamos. Aquí lanzamos. Aquí existimos, aunque no siempre nos transmitan en horario estelar.

UNA MEMORIA PROPIA

Tal vez esa sea su importancia más profunda. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe no son la antesala pequeña de otra cosa más grande. Son una memoria propia. Una región que aprendió a reunirse alrededor del cuerpo antes de que la geopolítica, la televisión o el mercado le concedieran demasiadas explicaciones.

En 1926 fueron tres países y 269 atletas. Visto desde hoy, puede parecer poco. Pero quizás el error está en mirar el origen con ojos de espectáculo. A veces una región no necesita multitudes para empezar a existir deportivamente; le basta con que unos cuantos lleguen, se formen, compitan y dejen abierta una puerta que ya nadie podrá cerrar del todo.

No hacía falta que el mundo estuviera mirando.

Bastaba con que la región, por primera vez, comenzara a mirarse.