Brock Lesnar se retira oficialmente de la lucha libre: así anunció su adiós definitivo del cuadrilátero

Brock Lesnar La Bestia anuncia su retiro definitivo. (WWE)

Brock Lesnar, el afamado luchador con 26 años de trayectoria en el deporte, ha decidido retirarse. Así lo anunció en The Pat McAfee Show. El luchador ya se había retirado en una ocasión en 2020, pero afirma que esta vez es definitiva.

La trayectoria de Brock Lesnar en la WWE

Conocido por su frecuente uso de súplex y su característico facebuster, Brock imponía presencia en el cuadrilátero con su estatura y considerable masa muscular, las cuales, junto con su personalidad explosiva, le ganaron el apodo de “La Bestia”. Desde sus inicios en la lucha amateur, Lesnar mostró talento y ya en la lucha libre se convirtió en un rival temido. Sufrió algunos problemas con las sustancias durante sus primeros años que logró superar para instalarse de manera definitiva en la WWE, participar en algunos de los enfrentamientos más esperados de todos los tiempos y consolidarse como uno de los mejores.

Fue siete veces Campeón de la WWE y tres veces Campeón Universal. Se llevó a casa varias competencias especiales, entre ellas Money in the Bank, King of the Ring y Royal Rumble. Incluso llegó a destacar en otros deportes, ganando un título en la UFC e incursionando en el fútbol americano profesional.

Sobre su retiro, Lesnar dijo lo siguiente: “Estoy aquí hoy para dejar al mundo saber que estoy retirado y quiero agradecerle a todos”. El luchador dice que, a sus 49 años, cree que es el momento de simplemente disfrutar la vida. Dejó un mensaje inspirador para todos sus seguidores. “Si haces el esfuerzo, buenas cosas pasarán”. El luchador tuvo una carrera prolífica y sin ninguna duda será recordado como uno de los mejores del deporte.