Christian Ebere será baja para Cruz Azul en Leagues Cup 2026: esta es la razón por la que no estará en los partidos de ‘La Máquina’ Christian Ebere no jugará con el Cruz Azul en los partidos de la Leagues Cup 2026; conoce el motivo (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Comienza la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 y una de las ausencias más notables es la del jugador Christian Ebere, quien no disputará los partidos de este torneo con el Cruz Azul.

Este martes 4 de agosto inicia la Leagues Cup 2026 y, aunque entre los 36 equipos que participarán en este torneo figura el Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, se ha revelado que Christian Ebere no ha viajado a Estados Unidos con el equipo debido a motivos ajenos a la administración.

¿Por qué Christian Ebere no jugará la Leagues Cup 2026 con Cruz Azul?

De acuerdo con diferentes reportes, la razón por la que Christian Ebere no jugará con el Cruz Azul en la Leagues Cup 2026 se debe a problemas relacionados con el visado del jugador.

Según estos reportes, debido a que Christian Ebere es nigeriano, nacionalidad que actualmente tiene problemas migratorios con Estados Unidos, se le habría negado la visa para ingresar a dicho país.

Y, aunque “La Máquina” habría intentado tramitar un permiso especial para el jugador, lamentablemente no pudieron obtener una cita a tiempo para realizar el trámite.

Esta no es la primera vez que Christian Ebere se pierde partidos del Cruz Azul por problemas migratorios, pues el pasado 25 de marzo no pudo disputar el enfrentamiento amistoso ante Atlético Nacional y, más tarde, el 7 de abril tampoco jugó ante LAFC por Concachampions.

¿Qué partidos se perderá Christian Ebere con ‘La Máquina’ en la Leagues Cup?

El Cruz Azul jugará en la Leagues Cup 2026 contra Philadelphia Union el próximo jueves 6 de agosto a las 18:10 horas, tiempo del centro de México; después, el domingo 9 de agosto, jugará contra NYC FC y el jueves 13 del mismo mes tendrá otro enfrentamiento en contra de Chicago Fire.

¿Cuándo se reincorporaría Christian Ebere a la plantilla de Cruz Azul?

Se espera que Christian Ebere se reincorpore al Cruz Azul hasta mediados de agosto, cuando “La Máquina” regrese a México para la Jornada 4 del torneo Apertura 2026, tras finalizar su participación en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.