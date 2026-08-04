México Femenil vs El Salvador Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la semifinal sub-23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Semifinal México vs El Salvador Femenil La Selección Mexicana Femenil Sub-23 buscará garantizarse una medalla este martes 4 de agosto en Santo Domingo 2026. (@Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 se batirá a duelo este 4 de agosto contra las jugadores de El Salvador para garantizar su pase a la Final del torneo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, cuya edición presente se está llevando a cabo en República Dominicana.

Dirigidas por Vanessa Martínez, las futbolistas mexicanas de la Selección Sub-23 lideran su grupo con siete puntos tras vencer a Colombia y Jamaica, mientras que contra Puerto Rico obtuvieron un empate. Ahora, la tarde de este martes, el Tricolor femenil buscará imponerse ante el conjunto salvadoreño para asegurar una medalla en los Juegos Santo Domingo 2026 y su boleto a la gran final.

México vs El Salvador Sub-23: ¿a qué hora ver la semifinal de futbol femenil?

Tras evolucionar a una versión más sólida y ofensiva en sus encuentros finales, después de un complicado inicio ante Puerto Rico, las mexicanas de la Selección Femenil Sub-23 convocadas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 buscarán vencer a El Salvador este martes 4 de agosto, un encuentro programado para las 18:00 horas, tiempo del Centro de México.

#Sub23 | 🚨 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨🚨



Nuestro partido de semifinal tendrá un nuevo horario de inicio debido a las condiciones climáticas previstas en RD. 🌦️



🕗 20:00 h | Tiempo local

🕕 18:00 h | Tiempo de la CDMX



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Por su parte, la Selección Femenil de El Salvador inició su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con una victoria sobre República Dominicana, sin embargo, la derrota ante Venezuela en su segundo encuentro orilló a las salvadoreñas a superar un intenso duelo contra Costa Rica para mantener vivo el sueño de una medalla en Santo Domingo 2026.

¿Qué canales transmitirán la semifinal México vs El Salvador de futbol femenil en Santo Domingo 2026?

Las opciones disponibles de transmisión para seguir el desempeño de la Selección Femenil Sub-23 este martes 4 de agosto, son:

FOX Sports.

Claro Sports YouTube.

En caso de que México avance a la final del futbol femenil Sub-23 en los Juegos Santo Domingo 2026, se enfrentará ante Venezuela o Colombia, la otra semifinal del torneo que se llevará a cabo horas antes del duelo del conjunto Tricolor femenil, a las 13:00 horas de este martes (tiempo CDMX).

La final está programada para el jueves 6 de agosto, donde las selecciones de futbol femenil en pie se batirán a duelo por la medalla de oro.