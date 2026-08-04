FC Cincinnati vs Pachuca FC Cincinnati vs Pachuca: horario, canal, cómo y dónde ver la Leagues Cup (Pexels)

La Leagues Cup 2026 arranca con un prometedor encuentro de la Jornada 1 sobre la cancha, donde se disputarán los tres puntos el FC Cincinnati y los Tuzos del Pachuca.

Este encuentro marcará el debut de ambas escuadras en el torneo binacional, representando un nuevo capítulo de la histórica rivalidad entre los clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) en su camino por alcanzar un lugar en la gran final.

¿Cómo llegan Cincinnati y Pachuca a su primer choque directo?

Este duelo marcará uno de los primeros enfrentamientos oficiales entre ambas instituciones. El conjunto estadounidense de Cincinnati llega en un momento futbolístico sumamente sólido, presumiendo una racha impecable de cinco victorias consecutivas en sus últimos partidos.

Por otro lado, Pachuca registra una racha más irregular en sus cinco presentaciones más recientes, acumulando tres triunfos y dos derrotas, por lo que los hidalguenses buscarán dar un golpe sobre la mesa en territorio norteamericano.

¿Cuándo y en qué escenario se jugará el partido?

El esperado encuentro entre la escuadra mexicana y el club norteamericano se llevará a cabo hoy martes 4 de agosto de 2026.

Ambas escuadras saltarán al terreno de juego del TQL Stadium, recinto ubicado en Cincinnati, Ohio, el cual se posiciona como uno de los estadios más modernos e imponentes de la MLS.

¿A qué hora comienza el partido de Cincinnati vs. Pachuca?

El silbatazo inicial para dar comienzo a las acciones entre Cincinnati y Pachuca está programado para escucharse exactamente a las 17:45 horas (tiempo del Centro de México), momento en el que rodará el balón para dar inicio formal al Grupo en este torneo.

¿Dónde y en qué canal se puede ver el partido EN VIVO?

Para dar seguimiento en directo a todas las acciones de este encuentro, así como a la totalidad del torneo, la transmisión oficial estará disponible mediante la plataforma de streaming Apple TV+, a través del paquete interactivo MLS Season Pass, donde se podrá seguir minuto a minuto la cobertura del debut de los Tuzos.