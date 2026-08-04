Contrato de Bijan Robinson: ¿Cuánto dinero ganará el nuevo corredor mejor pagado de la NFL? Con el acuerdo, Bijan Robinson extiende su contrato con los Falcons por 3 años y se convierte en el corredor mejor pagado de la NFL (@NFL)

Bijan Robinson ha extendido su contrato con los Falcons por tres años más y se ha convertido en el corredor mejor pagado en la historia de la NFL; conoce cuánto dinero ganará con este nuevo acuerdo.

El corredor Bijan Robinson ha sido nombrado dos veces Pro Bowler y, durante la temporada pasada, terminó en cuarto lugar en la votación al Jugador Ofensivo del Año.

¿Cuánto dinero ganará Bijan Robinson con los Falcons? Detalles de su nuevo contrato

De acuerdo con lo publicado por Ian Rapoport de NFL Network y Adam Schefter de ESPN, el nuevo acuerdo de Bijan Robinson con los Atlanta Falcons establece un contrato por tres años y hasta 75 millones de dólares, convirtiéndolo en el corredor mejor pagado.

Según lo informado, el valor base del acuerdo es de 66.75 millones de dólares, mientras que Robinson recibirá 51 millones garantizados, incluyendo 37 millones al firmar; esta es la mayor cantidad de dinero garantizado a un corredor en un contrato no novato en la historia de la NFL.

Con el acuerdo, se espera que Bijan Robinson, quien había permanecido en espera desde el primer día de entrenamientos de los Falcons, se una al equipo el martes por la tarde.

¿A quién superó? Así queda la lista de los corredores mejor pagados de la NFL

De acuerdo con la NFL, estos son los corredores mejor pagados de la liga:

Bijan Robinson : 22.25 MDD

: 22.25 MDD Saquon Barkley: 20.6 MDD

20.6 MDD Christian McCaffrey: 19 MDD

19 MDD De’Von Achane: 16 MDD

16 MDD Derrick Henry: 15 MDD

Cabe señalar que la cantidad señalada es por año.

¿Quién es Bijan Robinson? Los números que justifican el contrato histórico

Bijan Robinson, de 24 años, ha sido nombrado dos veces Pro Bowler, mide 1.8 metros y pesa 97 kg. En 51 partidos ha acumulado 3,910 yardas por tierra y 25 touchdowns por tierra con un promedio de 4.9 yardas por acarreo, además de 198 recepciones para 1,738 yardas y nueve anotaciones adicionales.

En la temporada pasada, su touchdown por tierra de 93 yardas contra Los Angeles Rams fue el más largo de la NFL.