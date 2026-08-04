Leagues Cup 2026: partidos y horarios de este martes 4 de agosto | Jornada 1

Leagues Cup 2026 El torneo entre la Liga MX y la MLS arranca este martes 4 de agosto con el primer partido oficial disputado en nuestro pías. Tigres recibirá al Real Salt Lake.

El torneo anual entre los equipos de la Liga MX y la MLS arranca este día. Luego de las tres primeras jornadas del Apertura 2026, los equipos del futbol mexicano estarán enfrentando a los del balompié estadounidense, quienes han ganado las tres ediciones de este certamen desde que se cuenta como oficial. Ahora, por primera vez habrá algunos enfrentamientos en territorio nacional, lo que podría favorecer a los clubes de nuestro país en busca del campeonato.

Partidos y horarios de la Leagues Cup 2026 | martes 4 de agosto

Leagues Cup 2026 Estos son los partidos y horarios para este martes 4 de agosto en el arranque de la Leagues Cup 2026. Foto: X (@LeaguesCup)

FC Cincinnati vs Pachuca | martes 4 de agosto (17:45 horas)

Las emociones arrancan en la cancha del TQL Stadium, donde el FC Cincinatti estará recibiendo a Pachuca. Los ‘Orange & Blue’ se han caracterizado este torneo por ser una de las mejores ofensivas de la MLS. Sin embargo, también son uno de los equipos que más goles recibe, lo que les ha impedido mantener la regularidad a nivel local. Por su parte, los Tuzos vienen de sufrir dos descalabros después de su victoria inicial en el Apertura 2026, por lo que quieren regresar al camino al camino del triunfo lo antes posible.

Columbus Crew vs Atlas | martes 4 de agosto (17:45 horas)

De forma simultanea, ‘The Crew’ estará recibiendo a los Rojinegros para iniciar su camino en este torneo. Contrario a su historia reciente, el cuadro estadounidense se ha quedado fuera de los primeros lugares en esta parte del torneo, por lo que la Leagues Cup representa una oportunidad de reivindicarse con su afición e ir por su segundo campeonato. Del otro lado, el cuadro tapatío arrancó el torneo local con dos victorias y apenas una derrota, lo que ha abierto la ilusión al proyecto de Hernán Crespo.

Charlotte FC vs Pumas | martes 4 de agosto (18:00 horas)

El equipo de Carolina del norte es uno de los clubes con menos de 10 años en la MLS y sigue trabajando en construir su identidad y una historia ganadora. El día de hoy, tendrán la oportunidad en cas ante uno de los “grandes” del futbol mexicano. Pumas suma dos victorias consecutivas como visitante luego de un desastroso debut en el Apertura 2026. Ahora, Esteban Solari quiere seguir con el buen impulso y darle a la afición esperanzas en este nuevo proyecto futbolístico.

Minnesota United vs FC Juárez | martes 4 de agosto (18:30 horas)

La irregularidad ha sido el sello del cuadro de Minneapolis en esta campaña de la MLS con seis victorias, seis empates y seis derrotas en lo que va del campeonato. De forma similar, los ‘Bravos’ arrancaron este torneo con tres derrotas de forma consecutiva, lo que podría poner al entrenador Pedro Caixinha en la cuerda floja próximamente si tiene resultados negativos en esta Leagues Cup.

Tigres vs Real Salt Lake | martes 4 de agosto (20:00 horas)

El equipo regiomontano sigue sin encontrar la victoria este arranque de semestre a pesar de la salida de Guido Pizarro como entrenador. El cuadro felino está en una de los momentos más difíciles de sus último años y necesita una victoria en casa para poder revertir esta inercia negativa actual.

Vancouver Whitecaps vs Atlante | martes 4 de agosto (20:30 horas)

El equipo canadiense ha sido uno de los mejores en todo el torneo, liderando actualmente la división Oeste de la MLS. Los ‘Caps’ siguen siendo uno de los referentes del norte del continente, pero necesitan comenzar a reflejarlo en campeonatos. En frente, su rival será el recién regresado Atlante, quien sigue trabajando bajo el mando de Miguel ‘Piojo’ Herrera para ser un cuadro protagonista.