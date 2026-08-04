Roman Reigins llegará a AAA...¿Para iniciar su rivalidad con Penta por el título Mundial Pesado?

Roman Reigns y Penta El Campeón Mundial Pesado de WWE podría estar próximamente en shows de AAA e iniciar una nueva rivalidad de cara a la próxima defensa de su cinturón.

Tras el SummerSlam de este 2026, la WWE continúa su camino de cara a los próximos grandes eventos y abriendo la posibilidad de nuevas historias inesperadas. Ahora, después del programa de Monday Night Raw de este pasado lunes 3 de agosto, el campeón Mundial Pesado Roman Reigns de la compañía, quien viene de defender el cinturón ante Seth ‘Freakin’ Rollins, podría estar comenzando a escribir lo que podría ser su próxima rivalidad ante nada más y nada menos que Penta, el luchador mexicano que podría recibir su primera oportunidad por el máximo campeonato.

¿Roman Reigns llegará al mundo de AAA?

En la función de este lunes, el ‘Jefe Tribal’ se encontró con Rey Mysterio tras vestidores y tuvieron una breve conversación que sugiere que Reigns podría ser invitado próximamente a estar en funciones de la AAA.

-“¿Sabes que soy el Gerente General de AAA?"

-“Ahora lo sé”

-“Vamos, hablemos ahora”

Fue la conversación que sostuvieron para dejar en suspenso la situación del ‘OTC’ sobre una posible invitación.

Desde que la WWE adquirió a la AAA en 2025, se han incluido a algunas superestrellas de los rosters principales de RAW en la marca mexicana como Dominik Mysterio, Penta, El Grande Americano y Chad Gable. De la misma forma, algunos de los luchadores mexicanos con mayor proyección han tenido algunas participaciones esporádicas en las marcas mayores. La presencia del campeón Mundial Pesado de la WWE significaría el ‘crossover’ más importante hasta el momento después de la fusión.

¿Cuándo estará Roman Reigns en la AAA?

Ahora, de acuerdo con Wrestling Observer, la presencia de Roman Reigns responde a darle un impulso nuevo a la AAA de cara a Triplenamanía 34, su evento más importante del año que se disputará en Las Vegas y en la Ciudad de México. Sin embargo, su historia principal estaría programada para el evento de Worlds Collide a finales del mes de septiembre en Chicago.

El evento de Worlds Collide enfrenta a las diferentes marcas de la WWE en una noche especial, incluyendo a NXT y ahora a la propia AAA.

¿Penta irá por el título de Roman Reings?

Ahora, múltiples fans han especulado que esta decisión podría poner a Penta en una oportunidad por el Campeonato Mundial Pesado de la WWE. El ‘Zero Miedo’ viene de perder su cinturón de Campeón Intercontinental en SummerSlam ante Chad Gable, pero es justo esto lo que podría ponerlo en un camino por otro nuevo cinturón.

De acuerdo con esta visión, el paso de la WWE por la Ciudad de México en Triplemanía podría preparar el terreno para un posible enfrentamiento entre Penta y el Jefe Tribal, en lo que sería su oportunidad más grande hasta el momento.

Desde su llegada a la WWE, Penta se ha convertido en uno de los elementos favoritos de la afición nacional e internacional debido a su estilo de combate, su carisma y buen desempeño dentro del cuadrilátero, protagonizando algunas de las luchas favoritas del público, como el enfrentamiento de escaleras el pasado WrestleMania.

Por otra parte, algunos fans sugieren una versión menos atrevida, en la que la historia de Reigns podría desarrollar una rivalidad entre “The Bloodlin” y los recientemente resurgidos “Perros del Mal” para seguirle dando impulso a esta facción de rudos y más tarde preparar una “invasión” en RAW o SmackDown.

Esta información ha comenzado a generar expectativa y ha puesto a trabajar en la imaginación de las y los fans, quienes podrían ver a uno de los mejores luchadores de los años recientes de WWE en la AAA.