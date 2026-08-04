México vs. Estados Unidos: El Tri de Rafa Márquez suma otro partido de preparación rumbo al Mundial 2030

México vs Estados Unidos | Fecha, sede y el debut de Rafael Márquez. (Cuartoscuro / Wikimedia Commons)

La Selección Mexicana sigue tomando forma en el inicio de la era de Rafael Márquez. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el Tricolor enfrentará a Estados Unidos el próximo sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona, en un partido amistoso que formará parte de la Fecha FIFA de septiembre y octubre y que representará una nueva prueba para el equipo nacional rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Incondicionales, el #CaminoAl2030 tiene otra prueba para la Fecha FIFA de septiembre/octubre 🫡



Un nuevo capítulo: 🇺🇸🆚🇲🇽



¡Vamos!



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México ya tiene definidos los cuatro encuentros que disputará durante la próxima ventana internacional, la primera en la que Rafael Márquez dirigirá al combinado nacional tras asumir el cargo de director técnico luego de la Copa del Mundo de 2026.

La FMF destacó que el enfrentamiento ante Estados Unidos se disputará en una nueva edición del llamado Clásico de la Concacaf, uno de los partidos con mayor rivalidad en la región y un parámetro importante para evaluar el desempeño del equipo en esta nueva etapa.

¿Cuándo es el partido México vs Estados Unidos?

El encuentro entre México y Estados Unidos se jugará el sábado 3 de octubre de 2026 en State Farm Stadium de Glendale, Arizona, una ciudad que se ha convertido en sede habitual para los partidos del Tricolor en territorio estadounidense gracias a la importante presencia de aficionados mexicanos.

Los primeros partidos de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

La próxima Fecha FIFA marcará el debut oficial de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. Después de haber formado parte del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre desde 2024, el histórico exdefensa ahora tendrá la responsabilidad de liderar el nuevo proceso mundialista.

Tras la eliminación de México en la Copa del Mundo de 2026, la Federación Mexicana de Futbol decidió darle continuidad al proyecto que comenzó hace dos años con Márquez como auxiliar técnico, confiándole ahora el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Hasta el momento, los partidos confirmados para el Tricolor son:

Colombia

Perú

Chile

Estados Unidos

Los encuentros ante Colombia y Perú se disputarán en Estados Unidos. El primero está programado en Baltimore, una ciudad donde la Selección Mexicana nunca ha jugado, mientras que el segundo se llevará a cabo en Nueva Jersey frente al conjunto peruano. Posteriormente llegará el compromiso contra Chile y, finalmente, el Clásico de la Concacaf frente a Estados Unidos.

La concentración de septiembre y octubre reunirá cuatro partidos debido a la decisión de unificar ambas ventanas internacionales en un solo periodo, buscando reducir las interrupciones en las principales ligas del mundo.