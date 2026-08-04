¿Por qué Grupo Ollamani perdió más de 800 MDP después del Mundial? Estos fueron los impactos económicos tras la remodelación del Estadio Banorte

Grupo Ollamani reporta pérdidas millonarias | Los costos del Mundial superaron los ingresos obtenidos. (Rogelio Morales Ponce)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una importante derrama económica para México, pero también generó fuertes gastos para algunas empresas involucradas en la organización. Ese fue el caso de Grupo Ollamani, que reportó una pérdida neta de 806.8 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2026, principalmente por los costos extraordinarios relacionados con el torneo.

Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales 🤩. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única. #Ollamani pic.twitter.com/f5LMmAfKKm — GrupoOllamani (@GrupoOllamani) March 23, 2026

A través de un comunicado, la empresa explicó que este resultado no refleja el desempeño habitual de sus negocios, sino que responde a gastos únicos derivados de la celebración del Mundial y de las obligaciones que asumió como operador del Estadio Banorte y parte de la organización de la Ciudad de México como sede anfitriona.

¿Qué provocó las pérdidas de Grupo Ollamani?

De acuerdo con la compañía, el impacto provino de las llamadas “Operaciones FIFA”, es decir, todas las actividades y compromisos económicos relacionados directamente con la Copa del Mundo.

Entre ellas destacan:

La operación del Estadio Banorte durante los cinco partidos oficiales del Mundial , lo que implicó cumplir con los estándares y requerimientos establecidos por la FIFA.

, lo que implicó cumplir con los estándares y requerimientos establecidos por la FIFA. La compra de boletos para los propietarios de palcos y plateas del estadio , ya que la empresa debía cumplir con los compromisos legales y comerciales adquiridos con estos clientes.

, ya que la empresa debía cumplir con los compromisos legales y comerciales adquiridos con estos clientes. Los gastos asociados a la Ciudad de México como Host City (Ciudad Sede), es decir, la organización de eventos, activaciones y actividades oficiales relacionadas con el Mundial.

Solo estas operaciones representaron un impacto negativo de aproximadamente 557.2 millones de pesos durante el periodo de abril a junio.

La remodelación del Estadio Banorte fue una inversión aparte

Además de los gastos operativos del Mundial, Ollamani realizó inversiones para renovar el Estadio Banorte.

Según explicó, estos recursos se destinaron a mejorar la infraestructura, la funcionalidad, la capacidad operativa y la digitalización del inmueble, con beneficios que permanecerán una vez terminado el torneo. La empresa destacó que estas inversiones no forman parte de las pérdidas registradas en el trimestre, ya que se consideran activos de largo plazo.

Los ingresos crecieron, pero no fueron suficientes

Entre abril y junio de 2026, Grupo Ollamani obtuvo ingresos por 3 mil 84.7 millones de pesos, un aumento de 103.4% respecto al mismo periodo del año anterior. De ese total, 1 mil 421.9 millones de pesos estuvieron relacionados directamente con actividades vinculadas a la Copa del Mundo. Sin embargo, los costos para organizar y operar esos eventos fueron mayores que los ingresos generados por ellos, lo que terminó afectando el resultado final.

El impacto continuará en el tercer trimestre

La empresa también adelantó que el efecto financiero del Mundial todavía no termina. Como algunas operaciones relacionadas con la Copa del Mundo continuaron durante julio, estima que en el tercer trimestre registrará un impacto negativo adicional de aproximadamente 255.9 millones de pesos. Si esta estimación se confirma, el costo total de las operaciones relacionadas con el Mundial ascendería a cerca de 813.1 millones de pesos.