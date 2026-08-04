¿Dónde ver en vivo Columbus Crew vs Atlas? horario, transmisión y canal para ver la Leagues Cup 2026 Conoce dónde y a qué hora ver el partido de Columbus Crew vs. Atlas de la Leagues Cup 2026 (@AtlasFC)

Ha iniciado la Leagues Cup 2026, la cual reúne a 36 equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS), siendo el primer enfrentamiento del torneo el de Columbus Crew vs. Atlas; conoce los horarios, así como dónde verlo en vivo.

El partido de Columbus Crew vs. Atlas no solo será el primero de la Leagues Cup 2026, sino que también será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en toda su historia, por lo que no te lo puedes perder.

Columbus Crew vs. Atlas: ¿A qué hora inicia el partido de la Leagues Cup 2026?

El partido de Columbus Crew vs. Atlas se llevará a cabo este martes 4 de agosto en el ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en Columbus, Ohio, a las 17:45 horas, tiempo del centro de México.

En Columbus el partido iniciará a las 19:45 horas, mientras que en otras ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, la hora de transmisión será a las 16:45, Houston a las 18:45 y en Nueva York a las 19:45 horas.

¿Dónde ver en vivo el Columbus Crew vs. Atlas de la Leagues Cup 2026?

El partido de Columbus Crew vs. Atlas, así como los demás de la Leagues Cup 2026, serán transmitidos a través de la plataforma de streaming Apple TV.

En esta ocasión, el partido de Columbus Crew vs. Atlas no será transmitido en otros canales de televisión abierta o de paga. Sin embargo, otros encuentros de la Leagues Cup 2026 sí lo serán, por lo que te recomendamos que estés al pendiente de cada enfrentamiento del torneo.

¿Cómo llegan Columbus Crew y Atlas a este encuentro?

Atlas llega a la Leagues Cup 2026 con el propósito de recuperarse tras perder su último enfrentamiento en la Jornada 3 del Apertura 2026 en contra de los Rayados de Monterrey.

Por su parte, Columbus Crew llega al enfrentamiento de hoy con una racha de victorias, tras ganarle a Cincinnati y empatar con Inter Miami, por lo que, al ser el primer enfrentamiento de ambos equipos, se ha convertido en uno de los más esperados de este torneo.