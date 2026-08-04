Boletos del América vs San Diego FC: lista de precios, cómo y dónde comprar entradas para el partido de Leagues Cup 2026

Leagues Cup 2026 Boletos para América vs San Diego FC ya disponibles. (cuartoscuro)

Club América y San Diego FC se enfrentarán en suelo mexicano durante la fase de grupos de la Leagues Cup, torneo que arranca el día de hoy. Ya puedes conseguir tus entradas.

¿Cuándo será el primer partido de la Leagues Cup en México?

Desde que se anunciaron los cuatro partidos históricos de la Leagues Cup que se jugarían en México, los fanáticos han estado a la expectativa para adquirir sus entradas y ver a su equipo favorito competir contra sus homólogos estadounidenses. En la Ciudad de México, el América, una de las mejores plantillas de Liga MX y actualmente sin derrotas en la Apertura 2026, enfrentará al equipo en ascenso San Diego FC, que busca consolidarse como uno de los principales equipos de la MLS en tan sólo su segundo año dentro de la Primera División.

El Estadio Banorte está listo para recibir el primer partido de la Leagues Cup este jueves 6 de agosto. El primer silbatazo será a las 20:00 horas del centro de México.

¡Leagues Cup se jugará por primera vez en el Estadio Banorte, México! 🇲🇽🏟️



¡Este 6 de agosto, @ClubAmerica vs @sandiegofc! ... ¿Te lo vas a perder? ⚽️🔥



¡Adquiere tus boletos hoy mismo! 👉 https://t.co/CCRgJ6K9mN#LMXLC2026 pic.twitter.com/slxJgqvUzJ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 4, 2026

¿Cómo adquirir boletos para América vs San Diego FC?

Las entradas para el juego ya están disponibles a partir de la boletera Fanki. Los costos comienzas a partir de $227 pesos. Los pases se acaban rápidamente, así que apresúrate a conseguir el tuyo.