Gaby López Open 2026 pone en marcha la búsqueda de las futuras estrellas del golf

SISTEMA- El certamen es organizado por JUNGLE, plataforma que conecta a jóvenes golfistas con entrenadores y universidades de Estados Unidos mediante herramientas tecnológicas.

El Gaby López Open 2026 inició oficialmente actividades en el Club de Golf México, escenario que recibe por segundo año consecutivo a una de las competencias juveniles más importantes de la región dentro del calendario de la Junior Nations Golf League (JUNGLE).

La encargada de dar el tradicional golpe inaugural fue la mexicana Gaby López, tricampeona de la LPGA, quien regresó al campo donde comenzó a forjar su carrera para compartir un mensaje de inspiración con las nuevas generaciones de golfistas.

Un trampolín para el talento juvenil

“Cada vez que regreso al Club de Golf México recuerdo por qué me enamoré de este deporte”, expresó Gaby López, al destacar la importancia de que los jóvenes disfruten la experiencia, construyan amistades y mantengan la disciplina necesaria para alcanzar sus metas deportivas.

La edición 2026 reúne a 121 jugadores, 78 varoniles y 43 femeniles, provenientes de 11 países de Latinoamérica y Norteamérica, quienes competirán por puntos para el World Amateur Golf Ranking (WAGR), además de buscar invitaciones y exenciones para torneos internacionales.

Más oportunidades para llegar al golf universitario

El certamen es organizado por JUNGLE, plataforma que conecta a jóvenes golfistas con entrenadores y universidades de Estados Unidos mediante herramientas tecnológicas, estadísticas y perfiles especializados que facilitan los procesos de reclutamiento deportivo.

José Luis “Pepe” López Butrón, director del torneo, destacó el crecimiento que ha tenido el proyecto desde su creación y aseguró que el objetivo sigue siendo abrir puertas para que el talento latinoamericano pueda desarrollarse y ser observado por algunas de las mejores instituciones universitarias del mundo.

Respaldo institucional al crecimiento del golf

Durante la ceremonia inaugural también participaron Lili Álvarez, directora general de la Federación Mexicana de Golf, e Ignacio Ruiz Torres, presidente del Consejo de Administración del Club de Golf México, quienes resaltaron la relevancia de impulsar espacios que fortalezcan la formación deportiva y personal de los jóvenes.

La actividad ya está en marcha con la primera ronda oficial del campeonato, que reúne a varios de los mejores exponentes juveniles de México y Latinoamérica en un torneo diseñado para impulsar su crecimiento competitivo y acercarlos a oportunidades académicas y profesionales dentro del golf.