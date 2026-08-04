Tigres vs Real Salt Lake: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Leagues Cup

Tigres vs Real Salt Lake Lainez se perfila como titular en la Leagues Cup (Crónica digital | Foto e Lainez Mexsport)

Tigres UANL juega hoy contra Real Salt Lake en partido correspondiente a la primera jornada de la Leagues Cup 2026. A continuación, te contamos los detalles del encuentro que se disputará en el America First Field: horario y dónde ver en vivo.

El conjunto regiomontano llega al torneo internacional después de un arranque complicado en el Apertura 2026, marcado por la salida de Guido Pizarro del banquillo y la misión de Hernán Elizondo de enderezar el rumbo.

Del otro lado aparece Real Salt Lake, un equipo que tampoco atraviesa su mejor racha en la MLS

Previa y pronóstico Tigres vs. Real Salt Lake: partido de la jornada 1 de la Leagues Cup

El estreno de Tigres UANL en la Leagues Cup 2026 llega en medio de un proceso de reconstrucción. La derrota frente a Querétaro en la Liga MX derivó en la salida de Guido Pizarro como entrenador, por lo que Hernán Elizondo asumió de manera interina la dirección técnica con el objetivo inmediato de devolver estabilidad a un plantel acostumbrado a competir por títulos.

En el Apertura 2026, Tigres todavía no conoce la victoria, luego de caer ante Xolos de Tijuana, empatar con Atlético de San Luis y volver a perder frente a Gallos Blancos.

La responsabilidad ofensiva recaerá en futbolistas como Juan Brunetta y Rodrigo Aguirre, llamados a asumir un mayor protagonismo tras la salida de Ángel Correa.

Real Salt Lake también encara el compromiso con la necesidad de recuperar confianza. Después de la pausa por la Copa Mundial 2026, el conjunto estadounidense enlazó derrotas frente a LAFC y Portland Timbers, además de un empate contra St. Louis City.

El pronóstico es de una victoria para el conjunto regiomontano.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Real Salt Lake hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en un partido que marcará el debut de ambos equipos dentro del certamen internacional.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tigres vs. Real Salt Lake?

Los aficionados en México no podrán seguir el encuentro mediante televisión abierta ni por canales de paga tradicionales.

La única alternativa para ver el partido en vivo será Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de la Leagues Cup 2026.

Alineaciones probables Tigres vs. Real Salt Lake

Tigres mantendría un esquema con Nahuel Guzmán en la portería; Jesús Garza, Joaquim, Rômulo Zwarg y Vladimir Loroña integrarían la línea defensiva. En el mediocampo aparecerían Fernando Gorriarán y César Araujo, con Juan Brunetta como enlace ofensivo. Diego Lainez y Ozziel Herrera ocuparían las bandas, dejando a Rodrigo Aguirre como referente en el ataque.

Real Salt Lake perfila a Rafael Cabral bajo los tres palos; DeAndre Yedlin, Philip Quinton y Sam Junqua conformarían la defensa. Juan Sanabria, Stijn Spierings, Noel Caliskan y Zach Booth trabajarían por los costados y el centro del campo, mientras Diego Luna tendría libertad para generar fútbol detrás de Lineker Rodrigues y Sergi Solans, quienes serían los encargados de buscar el gol.